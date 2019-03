La cantant catalana Rosalía ha presentat aquest dijous el videoclip amb J Balvin i el seu productor i col·laborador habitual El Guincho 'Con Altura' del seu àlbum 'El Mal Querer', en un "homenatge personal al reggaeton clàssic", ha informat Sony Music en un comunicat.









Aquesta presentació, dirigida pel Director X, expressa la seva passió personal pel reggaeton clàssic, alhora que comparteix en la lletra les seves referencies que enriqueixen el seu estil de fusió, destacant el flamenc, la salsa, el feminisme i el ritme cubà al costat del so 'dembow' del reggaeton.





L'artista ha explicat que 'Con Altura' és un homenatge al reggaeton més clàssic i original: el reggaeton 'playero', i ha agregat: "Quan era més jove m'encantava escoltar reggaeton i hagués estat totalment normal haver fet una cançó com aquesta abans, però tampoc no m'agrada forçar les coses".





"Com a músic m'he deixat guiar per la meva intuïció en tot moment. No va ser fins a fa uns mesos en un estudi a Miami quan vaig començar a escriure seguint aquesta direcció", ha relatat la cantant, que els va proposar els seus col·laboradors que treballessin amb un mostra de música dominicana del que va sorgir aquest enregistrament amb un ritme pop barceloní-nord-americà-llatí.





Després, ha explicat que va escriure la tornada en menys de cinc minuts, i ha afegit: "Quan això succeeix, és per alguna cosa. Estic molt orgullosa d'aquesta cançó i tinc molta fe en ella, perquè hi ha inspiració en un gènere com el reggaeton, però a nivell subjectiu i personal, des d'un lloc de poder i força".





"No vaig dubtar a ensenyar-li la cançó al meu amic José (J Balvin); li va encantar i em va enviar aquesta estrofa original i plena de força. Crec que totes les peces d'aquest trencaclosques es van ajuntar i estan aquí amb un objectiu", ha agregat Rosalía.





GIRA INTERNACIONAL





Rosalía comença aquest divendres gira per a Llatinoamèrica amb el punt de partida en el festival Lollapalooza a Buenos Aires i parada en l'edició del festival a Santiago (Xile), i en el festival Cerimònia (Toluca, Mèxic).





Als Estats Units, a més de les seves actuacions de Coachella el 12 i 19 d'abril, Rosalía oferirà el seu directe en diverses ciutats d'Amèrica del Nord aquesta primavera: Los Angeles, Sant Francisco, Toronto i Nova York.





Després del seu periple americà, Rosalía tornarà a Espanya, en què farà parada al primavera Sound (Barcelona), Còrdova i Santiago de Compostela, i després portarà la seva gira al festival de Glastonbury, entre d'altres.