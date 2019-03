La Junta Electoral prohibeix a TV3 i Catalunya Ràdio dir 'presos polítics' i 'exili'

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibit aquest dijous als informatius de TV3 i Catalunya Ràdio utilitzar les expressions 'presos polítics', 'exili' i 'judici a la repressió' per considerar que formen part del llenguatge electoral d'alguns partits que concorren a les eleccions.









Segons la resolució de la Junta Electoral, la utilització d'aquestes expressions és contrària "al principi de pluralisme polític i social, així com a la igualtat, proporcionalitat i la neutralitat informativa" que han de regir l'actuació dels mitjans públics de comunicació en períodes electorals .





Argumenten que els mitjans de titularitat pública gestionats per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han d'abstenir-se de dur a terme "pràctiques informatives que s'apartin injustificadament de la vigent legalitat, en perjudici de la neutralitat informativa que caracteritza especialment a l'esmentat període".





També consideren que no es pot utilitzar l'expressió 'judici a la repressió' per referir-se al que se celebra al Tribunal Suprem als líders independentistes per l'1-O perquè es tracta d'"un judici realitzat dins de les normes de l'Estat de Dret" .





Va ser Cs el partit que va portar aquest tema a la Junta Electoral així com també la retransmissió de la manifestació a favor dels presos el 16 de febrer a Madrid.





Precisament, la JEC també ha reclamat la incoació d'un expedient sancionar contra la CCMA per presumptament vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa en la cobertura d'aquesta manifestació.





En la resolució, la JEC ordena a la Junta Electoral de Barcelona aquesta mesura i insta la CCMA a adoptar "mesures compensatòries" per a les formacions que no van donar suport aquesta manifestació amb "un temps de cobertura d'un total de dues hores de durada per a totes elles, en igual franja horària de la retransmissió denunciada, que es distribuiran en proporció a la representació parlamentària obtinguda".





D'aquesta manera, revoca l'acord anterior de la Junta Electoral Provincial de Barcelona a l'entendre que es van vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa i insta la CCMA a complir "de forma escrupolosa" les exigències de respecte als principis de "pluralisme polític, neutralitat informativa, igualtat i proporcionalitat "durant la resta del període electoral.





En la seva argumentació, la JEC ha subratllat que la manifestació del passat dia 16 a Madrid es va realitzar en "període electoral" i tenia un caràcter "inequívocament partidista" en haver estat convocada per entitats com l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, "que notòriament s'identifiquen amb alguna de les formacions concurrents a les eleccions".





Així mateix, censura no només la cobertura de la manifestació en directe per part dels mitjans catalans durant més de dues hores, sinó també el desplegament de mitjans --amb múltiples entrevistes que van incloure a líders de partits independentistes--, així com el format televisiu utilitzat, "que va concentrar en aquest acte la major part de la informació proporcionada per aquests mitjans, de manera contínua i gairebé exclusiva", tant en el seu canal general com al canal específic de notícies 3/24 durant el dia.





"D'aquesta manera, es va produir una posada a disposició del mitjà a favor dels interessos partidistes defensats pels convocants de l'acte amb vulneració dels principis de pluralisme polític i neutralitat informativa", ha al·legat la JEC que, a més, ha assenyalat que el fet que "alguns mitjans privats donessin també cobertura a aquesta manifestació no té rellevància ja que aquests mitjans no estan subjectes al principi de neutralitat informativa, que només es pot aplicar als mitjans públics".





En concret, pel que fa a la referència a RTVE, la JEC ha assenyalat que no es pot "acollir" ja que "no és comparable el format utilitzat" amb les característiques i el format de la cobertura proporcionada per TV3 i el Canal 3/24.





Contra aquest acord, que és ferma per via administrativa, podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos des de la notificació.