Arrimadas adverteix que les "irresponsabilitats" de Torra no poden quedar impunes

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat aquest dimecres que les "irresponsabilitats i la vulneració dels drets dels catalans constitucionalistes" del president de la Generalitat, Quim Torra, no quedin impunes.









Ho ha dit en una publicació a Twitter després que la Fiscalia Superior de Catalunya hagi presentat una querella contra Torra per un presumpte delicte de desobediència en no acatar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs i les estelades 'dels edificis públics.









Valls es compromet a construir 10.000 habitatges socials en dos mandats a Barcelona si guanya





El candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls s'ha compromès aquest dimecres a construir 10.000 habitatges socials en vuit anys a la ciutat si guanya les eleccions municipals, ja que el 75% d'elles siguin en règim de lloguer assequible.





A més, s'ha compromès en roda de premsa a impulsar altres 10.000 pisos més a l'entorn metropolità també en vuit anys, mitjançant l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) -que presideix l'alcalde de la capital catalana- i en col·laboració amb la resta de ajuntaments.





El candidat amb suport de Cs ha recordat que l'Ajuntament disposa de solars municipals en què pot construir habitatge -ha dit que en alguns no s'ha fet bé per manca de voluntat o de capacitat de gestió-, i ha apostat per col·laborar amb el sector privat en aquest àmbit.





"Només moltes grues al cel de Barcelona podran frenar la pujada dels preus que pateixen molts barcelonins", ha asseverat Valls, que ha advocat per augmentar la densitat de població però amb sentit comú i per construir més alt, respectant normes ecològiques i de sostenibilitat i promovent amb els mateixos criteris la rehabilitació d'habitatges.





L'exprimer ministre francès ha assegurat que, si guanya, promourà un pacte estatal per l'habitatge des de l'Ajuntament i l'AMB en què participen totes les institucions, partits i operadors privats per desenvolupar plans i polítiques per protegir l'habitatge i ampliar el parc públic a les ciutats que ho requereixin, entre d'altres objectius.





"El meu plataforma està en disposició de dir que, si aconseguim guanyar les eleccions, canviarem la ciutat i resoldrem els grans problemes dels barcelonins, com l'habitatge", ha defensat Valls que ha assegurat que les seves propostes són realistes i no grans promeses que no es podran complir.





CRÍTIQUES A COLAU I MARAGALL





En aquest sentit, ha assegurat que la proposta del candidat d'ERC, Ernest Maragall, de fer 15.000 habitatges socials no és viable: "Els experts consideren la xifra irreal i inviable. Jo diria electoralista i demagògica", ha asseverat Valls, que també ha criticat la gestió d'aquest àmbit de l'alcaldessa i candidata, Ada Colau.





"Ser activista és una cosa, i ser servidor públic, una altra. Colau va voler canviar Barcelona però és incapaç de gestionar" i Barcelona necessita un canvi que no pot oferir ni el populisme de Colau ni les tesis independentistes de Maragall, ha remarcat Valls.





Valls, que rebutja la mesura aprovada de destinar un 30% de noves promocions a habitatges socials, ha avisat: "Amb el procés independentista i amb el populisme a l'Ajuntament no hi ha inversió privada. I sense inversió privada ni un mercat estable no hi ha habitatge assequible ".





AMENACES A LA CUP





Preguntat per les dues bales que va trobar a la seva bústia el conseller de la CUP Joan Melenchon, Valls ha remarcat que ell condemna sempre amb gran fermesa totes les amenaces i ha afegit que ell rep moltes, i ha demanat que es condemnin també els 'escraches' de la resta de candidats: "La democràcia no pot viure amb violència o amenaces".





Sobre ubicar el nou CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia, cedida a l'Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), ha lamentat que s'oposi cultura i salut per una "idea permanent de buscar enemics" i ha dit que en una visita al museu va signar a favor del seu projecte.