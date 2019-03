Podemos porta el referèndum de Catalunya en el seu programa electoral

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest divendres que al programa electoral de la seva formació inclouran la realització d'un referèndum a Catalunya com a "solució democràtica", però ha matisat que qualsevol decisió sobre la realització del mateix necessita ser consensuada entre les forces polítiques. Per a Iglesias, aquest referèndum ha de reflectir totes les opcions possibles, que "no han de ser només dos", i ha incidit que aquesta proposta necessita de suports. "Un no pot obcecar-se amb la seva proposta, ha d'haver majoria", ha recordat.









En una entrevista a la Cadena Ser, Iglesias ha puntualitzat a més que no seria un referèndum sobre la independència de Catalunya perquè recolliria totes les opcions. "Quan se li afegeix 'independència' al referèndum, s'està intentant condicionar la direcció", ha dit.





A més, ha assenyalat que el 80 per cent dels catalans seria favorable a que es realitzés aquest referèndum a Catalunya, pel que ha insistit que el que des de la seva formació proposen és "el que pensa el 80% dels catalans".





En aquest punt, ha demanat al PSOE que s'aclareixi, perquè mentre defensen que no són partidaris d'una consulta, Miquel Iceta (PSC) "diu ara que sí".









Amb tot, Iglesias manté que ells volen que els catalans segueixin "dins d'Espanya", encara que potser amb un "encaix diferent". A més, ha reiterat que la posició de Podemos a Catalunya ha estat molt valent perquè han defensat una posició que no ha agradat ni a uns ni a altres, i ha incidit en cridar presos polítics als líders del procés detinguts, tot i que dicta la Junta Electoral Central per als mitjans de comunicació catalans.





Per a Iglesias, estan a la presó per realitzar un exercici de desobediència civil massiva, i ha recordat que per dir això, els "han caigut pals", igual que per dir que no són partidaris que Catalunya es vagi d'Espanya: "Ens han dit que som els del 155", ha recordat per afegir que el conflicte es resoldrà amb diàleg i no amb pals o amb presó.