CaixaBank i Foment del Treball acorden una nova línia de finançament de 2.000 milions

CaixaBank i Foment del Treball han arribat a un acord amb el qual l'entitat financera es compromet a posar a disposició dels associats de la patronal una línia de finançament de 2.000 milions d'euros, dels quals 500 es destinaran a donar suport i acompanyar les empreses tecnològiques joves i als emprenedors amb projectes concrets.









El nou conveni, signat pel president de CaixaBank, Jordi Gual, i president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, arriba a totes les empreses del Grup CaixaBank permetent obrir als associats diferents vies de col·laboració, han informat les dues entitats aquest divendres a un comunicat conjunt.





Gual ha afirmat que per millorar la competitivitat de l'economia "resulta imprescindible" que les empreses puguin obtenir línies de crèdit per finançar les seves vendes i inversions, així com accedir a nous mercats i segments de negoci emergents.





Per la seva banda, Sánchez Llibre ha qualificat de fonamental el fet que projectes innovadors puguin desenvolupar amb totes les garanties: "Que l'accés a un finançament adequat no sigui l'obstacle".





També ha ressaltat la importància de "la renovació constant del conjunt empresarial del país i de la promoció del talent jove i emprenedor".





L'entitat financera també col·laborarà mitjançant aquest acord per ajudar a incrementar la representativitat de la dona en posicions directives dins dels seus associats.





"La diversitat, la meritocràcia i la igualtat d'oportunitats són claus per atraure i desenvolupar tot el talent potencial d'una organització. En aquest sentit, CaixaBank ja compta amb un 40% de dones en posicions directives", ha asseverat Gual.





Amb l'acord, CaixaBank busca impulsar les diferents iniciatives empresarials dels associats a Foment del Treball amb especial focus en les empreses tecnològiques, per a les que l'entitat financera també compta amb DayOne, un nou concepte de serveis financers exclusivament creats per a empreses amb alt potencial de creixement.