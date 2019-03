Denuncien el negoci milionari del Banc Sabadell amb les empreses armamentístiques

El Banc Sabadell ha destinat en els darrers cinc anys més de 99 milions d’euros a finançar set empreses del sector armamentista. Així ho han explicat dos membres de la Campanya Banca Armada, integrada actualment per vuit organitzacions --Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Collectiu Rets, AA-MOC, FETS i Novessendes--.





Aquestes dades s'han comunicat durant la junta d'accionistes del Banc Sabadell que es va

celebrar ahir a Alacant. Antoni Tatay, membre de Justícia i Pau, ha remarcat el pes de les empreses implicades en la militarització de la Frontera Sud i en la indústria del control migratori que són finançades directament per l’entitat bancària.





"Durant el període 2013–2018 el Banc Sabadell ha invertit més de 99 milions d'euros en empreses armamentístiques. Concretament, ha finançat a les empreses MAXAM, Orbital ATK, OESIA, AECOM i Indra. Les seves inversions estan fomentant el cicle econòmic militar i agreujant un problema d'escala mundial, el de les persones refugiades que és veuen cada dia forçades a abandonar les seves llars", ha assenyalat Tatay.





Maxam, una de les empreses d’explosius militars més grans del món i amb seu social a Espanya, exporta tot tipus d’explosius: municions de morter, artilleria i armes lleugeres, bombes lapa, granades, entre d’altres. El Banc Sabadell ha donat suport a la producció d’aquestes armes a través de crèdits a Maxam amb valors superiors a 29 milions d’euros.





LES NUCLEARS AECOM I ORBITAL ATK, GRANS BENEFICIARIS





Per la seva banda, Eduardo Aragón, ha explicat com el Banc Sabadell també finança l’armament nuclear, uns dels més letals del món. Durant el període 2013-2018 el Banc Sabadell va invertir 56 milions d’euros en empreses relacionades amb el negoci de les armes nuclears, segons la base de de dades internacional de banca armada realitzada pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau.





AECOM és una empresa proveïdora d’equipament i armes del sector militar, amb productes com tancs, vehicles d’infanteria, sistemes d’artilleria, sistemes de defensa antiaèria, sistemes de radar, sistemes de comunicacions i vehicles de rodes. A més a més, l’empresa participa en el manteniment de la infraestructura del Nevada National Security Site (NNSS), un complex clau per a la producció d’armes nuclears als EUA.





Per contra, Orbital ATK es una empresa més especialitzada que produeix sistemes de propulsió de coets per al míssil balístic Trident II amb llançament des de submarins. Cal destacar que Orbital ATK també és responsable de la rehabilitació dels tres trams de propulsió del Míssil balístic intercontinental Minuteman III (ICBM). La resta d’empreses armamentistes finançades pel Banc Sabadell són: Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries i United Technologies Corp.