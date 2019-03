El Papa endureix les sancions contra els abusos dins del Vaticà

El Papa Francesc ha publicat tres documents per a prevenir, combatre i processar als que cometin abusos sexuals contra menors, a causa del augment substancial de denúncies.





D'aquesta manera, el Vaticà endureix les seves mesures i es castigarà amb fins a 5.000 euros o sis mesos de presó els casos on no hi hagi denúncia immediata quan es tingui notícia de l'abús. A més, s'amplia la prescripció d'aquests delictes fins que la víctima compleixi els 38 anys.













En concret, les noves normes estableixen que "tret que el fet constitueixi un delicte més greu, el funcionari públic (del Vaticà) que ometi o demori indegudament la denúncia (d'un cas d'abusos a un menor) serà castigat amb una multa que oscil·larà entre mil euros i cinc mil euros "i afegeix que" si el delicte és comès per un agent o oficial de la policia judicial, el càstig és de fins a sis mesos de presó ".









Per al degà de la Facultat de Dret Canònic de la Universitat de Navarra, Antonio Viana, amb aquestes noves normes per a la Ciutat del Vaticà, el Papa Francesc dóna "un pas endavant per raó d'exemplaritat". Cal diferenciar la Ciutat del Vaticà com a Estat amb la seva pròpia legislació civil, de la Santa Seu amb la seva legislació que regeix sobre tota l'Església universal.





En concret, Viana ha explicat a Europa Press, que en la legislació de l'Església Catòlica -a diferència d'aquestes noves normes que s'apliquen a l'Estat del Vaticà-, no es preveu el cas específic de sanció per abusos a menors sinó que la legislació de l' codi de Dret Canònic de 1983 es refereix de forma genèrica al tipus d ' "abús d'ofici" o "falta de compliment de les obligacions de l'ofici".





"En canvi aquí (en la nova legislació per a la Ciutat del Vaticà) ja es fa un pas més perquè ja hi ha obligació de denunciar o sanció en cas contrari", ha puntualitzat Viana.

A més, segons precisa l'expert, amb l'ampliació del termini per a la prescripció dels delictes d'abusos a menors fins que la víctima compleixi 38 anys, la legislació de la Ciutat del Vaticà s'iguala a la legislació de la Santa Seu, ja que en l'Església, el termini ja era aquest mateix des de l'any 2010, quan Benet XVI va aprovar unes noves normes per delictes greus.





En aquestes normes del 2010 ja es contemplava que un delicte greu pot perseguir fins a 20 anys després que la víctima compleixi 18, i va més enllà ja que contempla la possibilitat que la Congregació per a la Doctrina de la Fe derogui aquest termini.





ADULTS VULNERABLES







Les noves normes dictades pel Papa per a la Ciutat del Vaticà també amplien la categoria d'adults vulnerables, els casos han de ser tractats com els dels menors: "tota persona en estat de malaltia, deficiència física o mental o privació de la llibertat personal que , de fet, fins i tot ocasionalment, limiti la capacitat de comprendre o de voler o de resistir-se a qui li ofèn ". També obliga a perseguir d'ofici altres abusos contra menors, com el maltractament.





"Aquests actes reforcen la protecció de menors a través de la potenciació del quadre normatiu. El Sant Pare desitja que, també gràcies a aquestes normes que afecten a l'Estat de la Ciutat del Vaticà i la Cúria Romana, maduri en tots la consciència que l'Església hagi de ser cada vegada més una casa segura per als nens i les persones vulnerables ", ha informat el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Alessandro Gisotti.





D'aquesta manera, amb aquesta nova legislació, que entrarà en vigor l'1 de juny, amb la qual es reforma el Codi Penal conegut com Zanardelli de 1889, el Papa imposa una sanció per als que ometin o retardin la denúncia de casos d'abusos a menors o persones vulnerables, excepte en casos de secret de confessió. Així mateix, qualsevol que sigui trobat culpable d'abús serà "destituït del seu càrrec" al Vaticà. En tot cas, si és un sacerdot, totes les normes canòniques ja en vigor prenen el relleu.





Una altra de les innovacions més significatives del text radica que, a partir d'ara tots els delictes relacionats amb l'abús de menors, no només els de caràcter sexual, sinó també, per exemple, el maltractament, seran "perseguibles d'ofici", és a dir, fins i tot en absència d'un informe d'ofici.





SERVEI D'ACOMPANYAMENT A LES VÍCTIMES





Una altra novetat important és la creació pel Governatorato d'un servei d'acompanyament per a les víctimes d'abusos, que serà coordinat per un expert qualificat. Per tant, les víctimes tindran a algú a qui recórrer a la recerca d'ajuda, per rebre assistència mèdica i psicològica, perquè coneguin els seus drets i sàpiguen com fer-los respectar.





Novetat també pel que fa a la selecció i reclutament de personal del Governatorato i la Cúria Romana: s'ha de determinar la idoneïtat del candidat per interactuar amb menors.

Aquestes lleis són aplicables a tots aquells que treballin en l'Estat del Vaticà i per extensió a la Cúria Romana, però també entre el personal diplomàtic al servei de les nunciatures.





A més les directrius pastorals es dirigeixen als sacerdots, diaques i educadors del Preseminario Sant Pius X, als cànons, rectors i coadjutors de les dues parròquies, als religiosos i religioses que resideixen al Vaticà, així com a "tots aquells que treballen en qualsevol càrrec, individual o associat, dins de la comunitat eclesial del Vicariat de la Ciutat del Vaticà ".





SEMPRE VISIBLES AL PÚBLIC AMB MENORS





També s'especifica que aquestes persones han d'estar sempre en lloc visible al públic quan estiguin en presència de menors i que està estrictament prohibit "establir una relació preferencial amb un sol menor, dirigir-se a un menor de manera ofensiva o adoptar conductes inapropiades o sexualment al·lusives, demanar a un menor que guardi un secret, fotografiar o filmar a un menor d'edat sense el consentiment escrit dels seus pares.





NORMES ESPECÍFIQUES PER AL VATICÀ, nunciatures I ALTRES DEPENDÈNCIES





"Es tracta de lleis, normes i indicacions molt específiques sobretot per als destinataris. Es restringeix només a l'Estat del Vaticà on treballa un gran nombre de sacerdots i religiosos però hi ha molt pocs nens", ha reconegut Tornielli.





El pontífex signa els tres documents, encara que la seva signatura era indispensable només en el Motu proprio. Francisco expressa en aquest document papal que "maduri en tots la consciència del deure d'assenyalar els abusos a les autoritats competents i de cooperar amb elles en l'activitat de prevenció i contrast".





Per Tornielli encara que aquestes lleis han estat pensades per a una realitat "única al món" on la "màxima autoritat religiosa és també el legislador", contenen "consideracions exemplars" que són coherents amb els paràmetres internacionals "més avançats" en matèria de protecció de menors.