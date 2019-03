El pare Hans Zollner, membre de la Comissió del Vaticà per a la Protecció de Menors, i un dels organitzadors de la Cimera Antipederastia celebrada al Vaticà el passat mes de febrer ha estimat sobre els casos d'abusos sexuals a l'Església espanyola que "seran més de 50".





"En molts països, no crec que estiguem parlant d'Espanya almenys per aquest cas, molta gent reacciona així: 'Nosaltres no tenim casos'. Vostès amb la investigació d''El País' tenen la certesa que hi ha almenys uns 50 casos. Crec que seran molts més", ha afirmat.





Així ho ha indicat Zollner aquest dimecres 6 de març durant una conferència a la Universitat Pontifícia Comillas titulada 'L'Església Catòlica universal i la protecció de menors'. Entre els assistents es trobaven el bisbe d'Astorga i president de la Comissió de la Conferència Episcopal Espanyola contra els abusos a menors, Juan Antonio Menéndez, i el cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro.





En declaracions a Europa Press, el cardenal Osoro ha assegurat que aquesta conferència de Zollner és "molt necessària" per a l'Església en aquests moments per "seguir caminant i reflexionant".





El pare Zollner ha indicat que hi ha hagut molts "anys horribilis" per a l'Església en els últims 35 pels casos d'abusos sexuals però ha destacat que el 2018 ha estat un any en què per primera vegada s'està parlant de la institució de la Església "que ha permès per dècades, per no dir centenars i centenars d'anys, aquesta proliferació del mal i aquest encobriment del mal".





"Quina malaltia hi ha a l'Església Catòlica que ha permès aquest càncer, que ha produït moltes metàstasi no només pel que fa a la mala conducta sexual sinó també d'incapacitat de lideratge, de prendre decisions i viure coherents amb els nostres valors?", s'ha preguntat.





Per això, per Zollner, després de l'any 2018 "cap líder de l'Església pot dir que no existeix aquest problema" al seu país. Segons ha precisat les acusacions que arriben al Vaticà estan en el mateix nivell que en anys anteriors però "ha canviat la procedència", amb més casos d'Itàlia, Àfrica o Àsia.





Per això, ha instat a tota l'Església a prendre consciència del problema i actuar perquè ha avisat: "No estem acabant amb aquest tema, estem començant".





Segons la seva opinió, els membres de l'Església no estan mostrant la seva cara "misericordiosa" a les víctimes d'abusos per part de sacerdots i religiosos. "L'Església que hauria de ser exemple de compassió, d'empatia, de caritat, es comunica al contrari, a la defensiva, no involucrada, incapaç de viure el sofriment amb els que han patit", ha conclós.





Després de les seves reunions amb responsables de conferències episcopals i congregacions, Zollner ha precisat que no ha trobat "resistència activa" però sí "malestar, falta de coneixement i una incomprensible manca de voluntat de comprometre".





"No s'explica per què una diòcesi, una institució no actua activament sinó que espera al fet que els periodistes treguin un trosset després d'un altre", ha apuntat. L'"escàndol", segons ha indicat, no el produeixen els periodistes sinó "els sacerdots i religiosos" que han comès els abusos.