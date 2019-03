L'exalumne de l'Escola Sant Ignasi de Barcelona Jordi de la Mata va presentar divendres una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per presumptes abusos sexuals contra dos sacerdots del centre, dels Jesuïtes de Sarrià, han informat fonts de la policia catalana.





Segons han publicat 'El Periódico' i Rac1, els fets es remunten a principis de la dècada dels 80, un dels denunciats ja ha mort, i el germà de la víctima també denunciarà presumptes abusos sexuals.





En un comunicat aquest dimarts, la Companyia de Jesús i Jesuïtes Educació han detallat que el pare Pere Sala denunciat té 94 anys, s'han incoat un procediment canònic per investigar el cas i l'han informat de les acusacions.





També han manifestat la seva disposició a "col·laborar amb la justícia" i, davant acusacions d'encobriment, han assenyalat que és la primera vegada que han tingut constància d'alguna acusació contra Sala.





Fins que els germans exalumnes es van posar en contacte amb ells, no tenien "sospita o alerta d'abusos o conductes impròpies per part del religiós".





Han concretat que el 21 de febrer van parlar amb Jordi de la Mata i que els va explicar que "tant ell com el seu germà haurien estat víctimes d'abusos sexuals per part del pare Pere Sala en els anys 80, quan estudiaven al col·legi Sarrià".





I afegeixen que dos dies més tard van contactar amb el germà del denunciant, que actualment viu a Mèxic, i que "va confirmar la història".





"Des del primer moment hem manifestat als dos germans la nostra acollida, suport i el desig de buscar la veritat i la justícia", han indicat, i han assegurat que mantindran informats els dos afectats.





INVESTIGACIÓ PRÈVIA





La congregació va fer públic el 13 de desembre l'inici d'una "investigació més sistemàtica" de possibles casos d'abusos a menors en els seus centres educatius remuntant-se fins als anys 60.





La Companyia de Jesús i Jesuïtes Educació van informar llavors que un professor d'un col·legi de l'orde a Barcelona va ser traslladat a Bolívia després de ser condemnat en els 90 a dos anys de presó per abusar d'una menor, ja que no va haver d'ingressar a la presó al no tenir antecedents, segons també va publicar 'El País'.





Es tracta del segon religiós denunciat per De la Mata i ja mort, segons han publicat 'El Periódico' i Rac1.





"CONSTERNACIÓ I DOLOR"





La congregació també ha manifestat aquest dimarts la seva "consternació i dolor per qualsevol tipus d'abusos" ocorreguts en els seus centres o comesos per algun jesuïta.





Ha expressat la seva "petició de perdó" i la seva voluntat de ser transparents, recordant que el correu escoltar@fje.edu segueix obert per fer-los arribar informacions sobre casos.





I ha assegurat que "en altres llocs on la Companyia de Jesús és present ja s'estan preparant les corresponents investigacions".