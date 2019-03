La possible absència de Messi i l'entrevista de Piqué animen un "descafeïnat 'derbi català

El conjunt d'Ernesto Valverde rep aquest dissabte a les 16.15 hores al Camp Nou al RCD Espanyol en el derbi de la ciutat de Barcelona, un xoc que no ha generat tanta expectació com en altres ocasions a causa de la situació de tots dos conjunts.





El Barcelona, líder indiscutible de la competició, amb 10 punts d'avantatge sobre el segon classificat, l'Atlètic de Madrid, recupera Luis Suárez, que es va fer mal al turmell en l'últim compromís de lliga. L'uruguaià no va viatjar amb la seva selecció i es va centrar en recuperar-se per al xoc domèstic.









Malgrat tot, l'argentí Leo Messi, que es va retirar de la concentració amb l'Argentina per molèsties al pubis, podria ser una baixa sensible per als blaugrana. Divendres passat, Ernesto Valverde, va confirmar que el '10' havia patit un "petit problema" en l'entrenament, i que arrossega molèsties al pubis des de fa diversos mesos.





Amb la còmoda situació dels blaugrana a Laliga es podria arribar a pensar que el tècnic extremeny optarà per plantejar un onze amb diverses modificacions i amb la inclusió de jugadors menys habituals, però un derbi és un derbi i malgrat que el Barça viu un bon moment esportiu, Valverde no dóna la competició domèstica per tancada.





NI PROP D'EUROPA, NI DEL DESCENS

D'altra banda, els de Rubi tampoc viuen una mala situació i se situen en una posició en territori de ningú. Ni a prop d'Europa, ni del descens. El quadre periquito és el tretzè classificat amb 34 punts, nou per sobre de la salvació, que actualment la marca el Celta de Vigo amb 25.





Aquesta temporada, els blanc i blaus tan sols han aconseguit una victòria lluny del seu estadi, una estadística que no juga massa a favor seu, sobretot tenint en compte la fiabilitat dels de Valverde al Camp Nou, on tan sols han concedit tres empats i una sola derrota, la collida davant el Betis de Quique Setién (3-4).





DOS EQUIPS, AMB SANCIONATS I LESIONATS

El FC Barcelona no podrà comptar amb Ousmane Dembélé, que encara no està recuperat de la seva última lesió, a més de les baixes ja conegudes de Rafinha i Cillessen.





Per part del quadre de Rubi, Darder ha de complir sanció i haurà de veure el partit des de la grada i, Óscar Duarte, David López, Pablo Piatti i Facundo Ferreyra són baixa per lesió.





UN PARTIT MARCAT PER L'ENTREVISTA DE PIQUÉ A LA RESISTÈNCIA

Si el calendari ha deparat un derbi alguna cosa 'descafeïnat', el central del Barcelona Gerard Piqué es va encarregar de posar-li un to picant a la trobada dijous passat després d'assistir al programa La Resistència de Movistar Zero, on va deixar algun que altre 'recadito' el conjunt blanc i blau.





Durant l'entrevista, sempre en to humorístic, es va acordar d'aquells aficionats de l'Espanyol que li canten cançons amb tota mena de desqualificatius i, a més, quan li van preguntar pels diners que té, va afirmar que el seu patrimoni és superior al pressupost sencer de tot el RCD Espanyol.