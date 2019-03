Leo Messi eclipsa el derbi català amb un doblet més

Un altre dia més per a Leo Messi. L'argentí, amb un autèntic golàs de falta, el tercer que li endossa a Diego López durant la vigent temporada, i amb un altre gol marca de la casa, va decidir el partit i, d'aquesta manera, mossega a una de les seves víctimes preferides, el RCD Espanyol, al qual en 33 derbis li ha marcat 25 gols.









Però el conjunt periquito, fins al primer gol, va estar a punt de sortir-se amb la seva i puntuar en un dels feus més complicats. Els de Rubi, amb un plantejament diferent, un 3-5-2, van sorprendre a l'elenc d'Ernesto Valverde, a qui com ja s'ha vist en alguna ocasió durant el curs, quan juga contra equips que planten tres centrals, sol patir una mica més del normal.

Malgrat tenir pràcticament la lliga guanyada i amb un exigent calendari per davant, Ernesto Valverde no va pecar de conservador i va treure d'inici a un onze de gala. Els dubtes sobre la presència de Leo Messi van durar poc i l'argentí va començar el partit, igual que Suárez, ja recuperat de la seva lesió.





El conjunt blaugrana va estar bastant tímid a la primera meitat i, tot i que va tenir alguna que una altra ocasió per avançar-se al marcador, gairebé sempre amb Messi com a protagonista, no va aconseguir batre la porteria de Diego López, que va realitzar la millor actuació de la primera meitat al desviar un rebuig de Víctor Sánchez, que es va enverinar i a punt va estar de causar un problema a la saga espanyolista.





Els de Rubi, sòlids enrere amb la variant del 3-5-2, només van patir quan els blaugrana van poder trenar alguna jugada en transició. D'aquí van venir dues ocasions, una de Messi al 8 'i una altra de Rakitic en el 20', que bé van poder significar l'obertura al marcador, tot i que dos xuts van marxar una mica desviats.





El més rellevant de la primera part va ser un possible penal de Marc Roca a Coutinho en el temps afegit que Del Cerro Grande va consultar amb la sala del VAR per determinar si havia d'existir o no la pena màxima. Finalment, i sembla que amb encert, el llançament des dels onze metres no es va executar, arribant d'aquesta manera amb l'empat a res al final del primer acte.





El segon temps va començar semblant al primer. Els de Valverde creaven ocasions però sense fer massa mal. No va ser fins que el Barcelona va moure la banqueta: van entrar Sergi Roberto i Malcom per Semedo i Arthur, aquest últim va estar pràcticament desaparegut durant el partit-molt poc habitual en ell- quan els locals van tornar a generar una mica més de perill.





Malcom va tenir a les botes el primer, però una altra vegada Diego López va salvar els mobles als visitants i, posteriorment, després d'una falta de Víctor Sánchez a la frontal de l'àrea, va arribar el gol de Leo Messi, que ja suma 31 en lliga.





El Barcelona va obrir la veda i el segon gol va arribar a pocs minuts del final del partit. En una transició ofensiva, la pilota li va arribar a Malcom que va assistir a Leo Messi, en una jugada molt característica de l'argentí i Jordi Alba.





UNA ALTRA LLIGA MÉS PER AL BARÇA, EXCEPTE HECATOMBE





Amb aquesta victòria, i amb un partit més, el Barcelona es col·loca amb 13 punts d'avantatge sobre el seu principal perseguidor, l'Atlètic de Madrid, i deixa la lliga pràcticament sentenciada a falta de 9 jornades per al final del curs.

Molt malament ho haurien de fer els de Valverde per no proclamar-se campions en una edició de Laliga que han dominat de principi a fi.