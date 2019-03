Arrimadas li demana a Pedro Sánchez el cessament immediat de Miquel Iceta

La candidata al Congrés dels Diputats per Barcelona de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha plantejat al president del Govern, Pedro Sánchez, el cessament del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, després de les seves polèmiques declaracions respecte a un mecanisme "per canalitzar" el conflicte català.





Arrmiadas ha publicat un vídeo al seu perfil oficial de Twitter en què es dirigeix a Pedro Sánchez argumentant que "si no li cessa immediatament és perquè Iceta ha verbalitzat el que vostès -en relació al PSOE- pensen en privat".





La líder de l'oposició a Catalunya considera que les declaracions d'Iceta "són de les més greus que s'han dit en política en els últims anys", pel que creu que hauria de dimitir "immediatament".









CRÍTICA AL PRESIDENT DEL GOVERN





En el vídeo també torna a criticar el president del Govern al dir que "ja ho va fer amb els indults", que "ha posat data de caducitat a Espanya" o que fins i tot "ha posat preu al nostre país", exposa.





"L'única data de caducitat és la del 28 d'abril, perquè deixi de ser president", ha afegit, a la vegada que defensa "partir-se la cara" per tal d'aconseguir una Catalunya "de tots els catalans".





LES DECLARACIONS DE ICETA



"Si el 65 per cent dels catalans vol la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme per canalitzar això", va remarcar Iceta en una entrevista a Berria quan li van preguntar el següent: "El 47 per cent dels votants està a favor de la independència. No n'hi ha prou en la seva opinió, ¿i si fossin el 65 per cent tampoc ?. ¿mai, mai? ".





"Si el 65 per cent de la població vol la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme per canalitzar això, però no en l'últim 'penal', no amb el 47 per cent ni tampoc amb el 51 per cent", ha conclòs Iceta.