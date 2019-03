¿Espanyol o castellà? Es revifa la polèmica al Congrés de la Llengua

La polèmica entre la denominació d'espanyol o castellà per a l'idioma ha ressorgit en el dia de clausura del VIII Congrés Internacional de la Llengua Espanyola, on l'acadèmic de la RAE Pedro Álvarez de Miranda ha alertat sobre aquest debat "que ja semblava tancat".





Malgrat tot, el director de la institució (RAE), Santiago Muñoz Machado, va aclarir que aquest debat genera "poca preocupació" a Espanya. "Hi ha veus discrepants sobre la denominació del nostre idioma comú, si espanyol o castellà, i des d'Espanya veiem això amb bastant poca preocupació, perquè aquí estem acostumats a ambdues denominacions ", va explicar Muñoz Machado.









A més, va ironitzar sobre la molèstia generada a Amèrica Llatina. "Potser els que es queixen aquí de la idea que es digui espanyol i no castellà ho fan per raons del suposat imperialisme i prefereixen que una petita regió com Castella sigui la imperialista i no Espanya com a conjunt", va remarcar.





Prèviament, en un panell en el qual es va parlar de la correcció política, el poeta argentí Jorge Fondebrider havia criticat aquest suposat 'imperialisme' espanyol a la llengua. "Per què en diem espanyol? En dir espanyol i no castellà es deixen fora altres llengües: el problema és quan la política es filtra en el camp de la llengua", va assenyalar.





"Moltes de les paraules del diccionari indiquen argentinismes, però mai espanyolismes, com si el que es parlés fora d'Espanya estigués fora de la norma", ha lamentat, per després qüestionar fins i tot la presència del Rei Felip VI en l'acte d'inauguració del Congrés, el passat dimecres 27 de març. "Què fa aquí el Rei d'Espanya inaugurant aquest congrés? ¿Presideix altres congressos com el dels dentistes o el dels tintorers? El congrés havia de ser només de lexicòlegs o lingüistes", va explicar.





Álvarez de Miranda, que va qualificar de "virulenta" la intervenció de Fondebrider, va defensar l'ús "alternatiu" d'espanyol i català -recordant que, a diferència de la denominació de 'toscà' per a l'idioma italià, l'accepció de castellà ha perdurat en el temps- i va reconèixer que encara que en el diccionari "sí que existeix la marca per espanyolismes", són "menys del que haurien de" i "s'està treballant en això".





CATALUNYA, AMB 'NY' O AMB 'Ñ'?





A la taula sobre correcció política també hi va haver espai per a un altre assumpte, el de l'escriptura de 'Catalunya'. Així, Álvarez de Miranda va defensar el dret a "no renunciar" a l'escriptura de Catalunya "en la seva forma espanyola". "Avui hi ha molts partidaris d'escriure Catalunya, però jo no vaig a renunciar a la seva forma espanyola ni amb aquesta 'ñ' de la qual tant presumim. Si em refereixo a Lleida, diré Lleida i no Lleida, de la mateixa manera que si em refereixo a Anglaterra no vaig a dir England: això és tan evident que fer d'això un problema és absurd ", ha assenyalat durant l'acte celebrat a la ciutat argentina de Còrdova.





Per l'acadèmic, "no s'és més sensible" a Catalunya per voler escriure-ho en la seva forma catalana -amb 'ny'- que en la seva forma espanyola -amb' ñ'-. "Lamentablement, la qüestió de la correcció política pot arribar a afectar terrenys tan innocus o innocents com l'ortografia", ha lamentat.





'Todes'





Un altre dels debats presents va ser el del llenguatge inclusiu. Al panell, l'escriptor mexicà Jorge Volpi va posar sobre la taula la utilització del morfema 'i' per al genèric, cosa que Álvarez de Miranda va qualificar de "fantasia". "Veurem si té progrés. En la història de cap llengua ha aparegut per art de màgia un morfema nou i no conec cap cas així, però no vaig a seguir especulant sobre alguna cosa que pertany al terreny de la fantasia: les llengües no evolucionen a cop de decret ", va afirmar.





En aquesta mateixa línia s'ha mostrat el director de la RAE, que ha insistit que "la manera de parlar procedeix del poble i mai s'ha d'imposar" des de l'acadèmia. "Si hi ha una cosa llunyana és aquesta idea que és un poder imperatiu i dicta solucions lingüístiques. L'Acadèmia basa tota la seva activitat en una autoritat guanyada al llarg de tres segles i no es tracta de poder, sinó d'autoritat reconeguda per hispanoparlants. Però si el poble acull el morfema 'i' i té èxit, acabarà sent incorporada al llenguatge ordinari i no hi haurà més remei ", va admetre.





En qualsevol cas, pel que fa al llenguatge inclusiu, Álvarez de Miranda es va mostrar partidari d'un informe de la RAE en 2012, en el qual ja es descartava l'ús d'aquesta fórmula. "És la postura més assenyada. És curiós això del llenguatge inclusiu, perquè és una denominació que no comparteixo i preferiria parlar de llenguatge no sexista, perquè inclusiu el que li quadra és al gènere masculí. Si això s'entén, s'accepta i es desdramatitza , l'assumpte està resolt, però no es desdramatitza, sinó que es dramatitza bastant ", ha criticat.