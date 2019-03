Aznar, i altres referents, donaran suport a Álvarez de Toledo en campanya per guanyar vots a Catalunya

La candidata i cap de llista del Partit Popular (PP) per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, té com a objectiu eixamplar les bases del constitucionalisme a Catalunya.









A menys d'un mes per a les eleccions generals (28-A), Álvarez de Toledo compta amb un calendari d'actes que tindrà com a protagonista a Catalunya, després de més de 15 anys absent, a José María Aznar, que iniciarà la campanya del partit el 12 d'abril a l'autonomia catalana amb la intenció d'agrupar el vot constitucionalista català per frenar el creixement de Vox i Ciutadans.





L'expresident espanyol no participava en cap campanya a Catalunya des de novembre de 2003 i durant la campanya que està a punt de començar, Aznar vol guanyar protagonisme i reforçar el missatge de Pablo Casado.





MÉS GESTOS DE SUPORT A LA CAMPANYA DE ÁLVAREZ DE TOLEDO





La candidata popular també celebrarà un altre acte a Catalunya amb el president de Tabarnia Albert Boadella. El mateix dramaturg ja es va postular a favor de la candidata del Partit Popular després de saber-se la seva designació com a número u.





Una altra cara visible a la campanya del PP serà la de José María Fidalgo. L'ex secretari general de CCOO participarà en un acte en alguna localitat del cinturó metropolità de Barcelona.





Álvarez de Toledo també s'envoltarà amb dos dels fundadors d'UPyD, Rosa Díez i Fernando Savater, en un acte a Barcelona. Així mateix, altres col·laboradors en els actes populars seran Andrés Trapiello i Félix Ovejero.





L'objectiu de la número u de la llista popular no és altre que lluitar en les quatre províncies catalanes i ampliar els seus vots a Catalunya, una batalla que no han aconseguit guanyar en els últims anys.