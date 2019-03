Els conductors d'automòbils no veuen els ciclistes del tot humans

Més de la meitat dels conductors d'automòbils perceben els ciclistes com no completament humans, segons un nou estudi realitzat per investigadors australians de la Universitat de Monash.





Aquesta deshumanització per part dels conductors estaria relacionada amb els atropellaments i les agressions que solen patir, de vegades, a la carretera.





L'estudi, realitzat al Centre d'Investigació d'Accidents i seguretat viària de Queensland (Carrs-Q) i l'Escola de Ciències Psicològiques de la Universitat de Melbourne és el primer que analitza el problema de la deshumanització, que se sol estudiar en relació amb les actituds cap a grups racials o ètnics, sobre un grup de conductors de vehicles.





La investigació assenyala que els ciclistes han estat conceptualitzats com un grup minoritari i un objectiu d'actituds i comportaments negatius. L'estudi, que va involucrar a 442 enquestats, va identificar l'actitud de les persones cap als ciclistes i si ells mateixos eren ciclistes o no ciclistes.





Els actes d'agressió cap als ciclistes no van ser infreqüents: el 17% va dir que havia fet servir el seu automòbil per bloquejar deliberadament a un ciclista, el 11% havia conduït deliberadament el seu automòbil prop d'un ciclista i el 9% ho havia fet servir per tallar el pas a un ciclista. "Quan no creus que algú sigui completament humà, és més fàcil justificar l'odi o l'agressió cap a ells. Això pot establir un cicle de ressentiment en augment", alerta la doctora Delbosc.





CLASSIFIQUEN ALS CICLISTES COM NO COMPLETAMENT HUMANS



Es va lliurar als participants una il·lustració que mostra l'evolució del simi a l'home, i una adaptació d'aquesta imatge que mostra les etapes d'una evolució de l'escarabat a l'humà.





L'autora principal, l'docotra Alexa Delbosc, professora principal de l'Institut d'Estudis del Transport de la Universitat de Monash, explica que l'escala insecte-humà es va dissenyar per a l'estudi a causa de les moltes ofenses informals contra ciclistes en què se'ls compara paneroles o mosquits. Tant en les escales de simi-humà com d'insecte-humà, el 55% dels no ciclistes i el 30% dels ciclistes van qualificar als ciclistes com no completament humans.





"Si els ciclistes se senten deshumanitzats per altres usuaris de la carretera, és més probable que actuïn contra els automobilistes, alimentant d'una profecia autocomplerta que fomenta encara més la deshumanització en contra -afegeix-. Al final, volem entendre aquest procés per poder fer un millor treball posant una cara humana a les persones que caminen amb bicicleta, així que esperem poder ajudar a aturar l'abús ".