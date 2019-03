La ANC exigeix ​​a Torra reprendre l'estratègia cap a la independència o les eleccions seran inevitables

Elisenda Paluzie ha advertit que si Torra no reprèn l'estratègia cap a la independència, van a ser inveitables unes eleccions. La presidenta de l'ANC també ha subratllat que la sentència del judici "no ha de marcar tant l'agenda".









"Si aquesta estratègia cap a la independència, aquest Govern no es posa d'acord i no la té, no la defineix, al final seran inevitables unes eleccions. No sé si en resposta a la sentència o no. La sentència no ens ha de marcar tant la agenda ", apunta la presidenta de l'ANC.

Paluzie, afirma que la independència és necessària i la sentència del judici per l'1-0, "que serà condemnatòria i totalment injusta", evidenciarà que és més necessària que mai, però afegeix que ni la sentència ni el posterior recurs al Tribunal de Drets humans d'Estrasburg donarà un Estat català.





La presidenta, que destaca que des de l'ANC s'estan fent accions a petita escala per avançar cap a la independència, ha acusat el Govern de no estar fent tot el deu per avançar cap a la independència, cosa que ja van advertir des de la ANC el passat mes de gener en un vídeo que li recordaven Torra que no estava complint el seu programa electoral.





"No està de més recordar totes les coses que van posar en els programes electorals i no s'han complert. Al final era un recordatori i una reflexió que si seguim per aquest camí estarem gestionant l'autonomia", afirmava.





ha preguntat a Torra quan tornaran a reprendre una estratègia sobre això "ni que sigui a nivell d'estudi i reflexió", ja visualitzar que aquest és seu objectiu.





Paluzie és conscient que el judici "ho condiciona tot". "Cal mirar quines coses són vàlides o no, com cal replantejar-les, sabent que probablement fins que no hi hagi sentència no es tancarà una etapa", afirma.





ES DEFENSA DELS QUE ELS ACUSEN DE DIVIDIR EL INDEPENDENTISME





Per a la presidenta, l a ANC no es presenta a unes eleccions i només han ajudat a impulsar un procés que introdueix elements nous a l'hora d'afrontar processos electorals que, segons la seva opinió, els partits són incapaços de fer.





No s'han plantejat impulsar les primàries a curt termini a altres eleccions, després de constatar que no ho han fet per a les generals i europees, tot i que avisa: "La llavor està allà, i és un instrument que en algun moment determinat pot tornar a posar-se sobre la taula ", comenta.





Davant els que els acusen de dividir més l'independentisme amb aquesta iniciativa, ha replicat que "el mateix que et diu que tres candidatures sumen més que una no té cap argument per dir què quatre divideixen".