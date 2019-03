Sánchez acusa la dreta i l'independentisme de voler una terra "per a ells i no per a tots"

El president el Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest diumenge en l'acte de cloenda de la Convenció Nacional del PSC de Tarragona, que tant l'independentisme com la dreta volen una terra "per a ells i no per a tots", mentre que el PSOE defensa una Espanya per a tots, assegura.









"Volem una societat integradora i inclusiva. Tan vàlid és a dir als independentistes que nosaltres volem una Catalunya per a tothom, que dir-li a la dreta que volem una Espanya per a tots", ha afegit, afirmant que tant un posicionament com un altre es retroalimenten i tenen en comú la confrontació.





Sánchez ha exemplificat la confrontació d'ambdós bàndols amb al·legant que tant independentistes com la dreta es van oposar al projecte de pressupostos, que assegura que es van idear per solucionar problemes de la gent.





El president del Govern ha reiterat que la independència no es produirà i que cal apostar per la convivència i l'autogovern de Catalunya. "No només perquè no sigui constitucional, ni perquè no es reconegui internacionalment, sinó perquè els propis catalans no volen la independència", ha afirmat.





A més, ha demanat als partits independentistes ia les dretes que diguin als seus propis votants que els han "enganyat" en afirmar que la independència és possible i ha assegurat que el PSOE va defensar la llei, l'Estatut i l'autogovern català.





Després decaure el projecte de Pressupostos, Sánchez ha defensat davant PP i Cs els 'divendres socials', en els quals l'Executiu decreta determinades mesures, mentre que ha sostingut que aquests partits s'oposen a aquestes mesures "perquè són dels socialistes".





Ha retret a PP i Cs que els acusin de pactar amb els independentistes: ha dit que, si bé ERC i el PDeCAT al Congrés van votar a favor de la moció de censura que va apartar a Mariano Rajoy de la Moncloa i va situar Sánchez al capdavant del Govern, també podrien haver votat en contra.