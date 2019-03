El Reial Madrid s'encomana a la bona setmana de Rudy per guanyar a Tenerife (82-91)

El Reial Madrid va saber administrar l'avantatge de 21 punts que va recollir en el tercer quart i això va ser suficient per imposar-se al Iberostar Tenerife en un partit on els visitants van marcar el ritme del partit.









Els de Pablo Laso van començar com un tret des de més enllà de la línia de 6,75 i li van endossar un parcial de 8-17 a l'equip canari, sobretot, després de les bones actuacions individuals de Rudy Fernández -va acabar amb 15 punts, només superat per Llull (16) - i Anthony Randolph. Però els locals, amb un parcial de 11-0 van aconseguir donar-li la volta a la situació i acabar el període amb taules (22-22).





En el segon acte, els blancs van començar a sentir-se una mica més còmodes que el rival i Trey Thompkins va aprofitar la bona lectura del seu company Facundo Campazzo per quedar-se sol en més d'una ocasió i castigar des del triple. Les envestides del quadre dirigit per Laso van ser suficients per aconseguir una renda de deu punts al descans (40-49).





A la represa, el Reial Madrid va sortir com una moto i els tirs de Llull li van permetre al vigent campió de l'Eurolliga escapar-se de 21 punts. Però els de Tenerife es van aferrar a la bona actuació de la seva base Ferran Bassas, que es va apuntar un doble doble amb 14 punts i 11 assistències, que no va voler donar el xoc per finalitzat i en l'últim període el quadre insular va fer un intent d'apropar-se a un Reial Madrid que ja havia fet pràcticament els deures a l'inici de la segona meitat.





El resultat final, de 82-91, dóna la victòria a l'elenc de Laso, que segueix amb el seu desavantatge de dos partits respecte al FC Barcelona Lassa a falta de nou jornades i lluitarà fins al final per obtenir la primera plaça del campionat.