El PSOE busca donar un missatge de tranquil·litat als empresaris

El PSOE vol donar una missatge de tranquil·litat als empresaris pel que fa a temes econòmics i confia que alts executius pressionin Ciutadans perquè, després de les eleccions generals del 28 d'abril, sigui més fàcil un pacte entre els dos partits.





Fonts internes assenyalen que les mesures econòmiques de Pedro Sánchez són més properes a Albert Rivera que al Podem de Pablo Iglesias.





En aquest context, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, s'ha reunit en les últimes setmanes amb empresaris de l'Ibex amb l'objectiu de donar una imatge de moderació i de centre.





Les declaracions de Rivera sobre que no pactarà amb Sánchez i que se sent més proper al Partit Popular de Pablo Casado no són vistes pel PSOE com un ultimàtum, sinó que ho veuen com una reacció als vots de Cs i PP que estan anant a Vox.





Per això, Calviño assenyala que no és impossible un pacte PSOE-Cs i que aquest seria un acord de centralitat política.





Des del PSOE reconeixen que l'objectiu és governar en solitari i tenir socis estables que permetin guanyar amb comoditat les votacions parlamentàries, però de la mateixa manera consideren que l'opció PSOE-Cs és, en línies generals, la que veuen amb millors ulls.