Cap bloc suma per governar a un mes de les eleccions

El PSOE aconseguiria 124 escons al Congrés dels Diputats en les eleccions generals del 28 d'abril, davant els 73 de PP, els 54 de Ciutadans (Cs), els 37 d'Unides Podem i els 31 de Vox. Aquest escenari reflecteix que PSOE podria aconseguir la majoria absoluta al Congrés (176 escons) tant amb Cs com amb Unides Podem i partits nacionalistes.









Així s'assenyala en sengles informacions que aquest dijous publiquen tant els diaris del Grup Joly com 20 minuts, que recullen el resultat d'una enquesta realitzada per Metroscopia entre el 18 i 25 de març a partir de 2.722 entrevistes.





El PSOE, que va obtenir en les eleccions de 2016 85 escons (22,7 per cent dels vots) aconseguiria el 28 d'abril el 28,7 per cent dels vots; el PP (137 escons el 2016), el 19 per cent dels vots; Ciutadans (32 escons el 2016), el 16,3 per cent dels vots; Unides Podem, el 14 per cent, i Vox, el 11,7 per cent.





En l'apartat d'"altres" de l'enquesta s'inclouen, amb un resultat global de 31 escons: ERC (14), CDC (6), PNB (6), EHB (2-4), i CC, 1.





El sondeig reflecteix que PSOE podria sumar majoria absoluta (176 escons) tant amb Cs com sumant amb Unides Podem i partits sobiranistes o independentistes.





Pel que fa al candidat preferit per ser president del Govern, se situa al capdavant Pedro Sánchez (PSOE), seguit d'Albert Rivera (Cs), de Pablo Casado (PP), de Pablo Iglesias (Unides Podem), i de Santiago Abascal ( Vox). No obstant això, el líder que obté millor valoració és Rivera, seguit de Pedro Sánchez.