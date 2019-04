Podemos prescindeix d'assessors amb una indemnització de 12 dies per any treballat

Podemos ha prescindit d'uns 30 assessors del Congrés que tenia contractats per obra i servei als quals ha acomiadat amb una indemnització de 12 dies pagats per any treballat, que és el mínim legal.









El sorprenent és que la formació morada havia presentat una proposició de llei per elevar aquestes indemnitzacions.





Ara, amb les càmeres dissoltes des del 5 de març per les eleccions generals del proper 28 d'abril, Podemos ha decidit no comptar amb aquests assessors, que són els que preparen les iniciatives legislatives.





Podemos al·lega que està dins de la legalitat i els assessors critiquen que encara que les cambres estiguin dissoltes, el grup parlamentari continua rebent la mateixa partida.





Els assessors al·leguen en la seva defensa que la resta de grups parlamentaris no han acomiadat els seus assessors i no descarten que hi hagi frau en la seva contractació temporal.