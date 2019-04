El jutge que investiga els Pujol cita testimonis sobre una presumpta comissió il·legal de 51.000 euros

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat per aquest dilluns 1 d'abril en qualitat de testimonis l'assessor financer de la família Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, l'exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta i l'empresari Alberto Freixa en relació amb una suposada comissió il·legal d'una mica més de vuit milions i mig de pessetes (més de 51.000 euros) que hauria anat a parar a un dels comptes bancaris a Andorra de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident català.









El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, que investiga l'origen presumptament il·lícit de la fortuna dels Pujol, dóna així un nou impuls a la instrucció d'aquesta causa per indagar més sobre aquesta pista.





Freixa, Prenafeta i Sánchez Carreté compareixen, per aquest ordre, a partir de les deu del matí, segons consta en l'acte de citació.





Segons argumenta el magistrat en la seva resolució, en un compte de Banca Reig -actual Andbank - oberta pels Pujol al novembre de 1990 es van arribar a ingressar més de 1.300 milions de pessetes (7,8 milions d'euros), més de dos milions de dòlars (1,78 milions d'euros) i més de set milions de marcs alemanys "sota conceptes transferències i ingressos en efectiu" en el període en què va estar oberta, fins a desembre de 1994.





Fruit de les transferències abonades per tercers, el jutge enumera set d'elles l'origen no ha pogut ser identificat per Andbank, entre les quals destaca un ingrés l'1 d'agost de 1991 de 8.532.409 pessetes (51.280 euros), la qual cosa ha estat "vinculat amb una comissió il·lícita derivada de la venda de la seu social" del Consorci General de Lísing (CNL) de la Generalitat, que havia tingut lloc tot just uns dies abans.





"El dia 29 de setembre de 1991 es va emetre un xec per import de 9.365.000 pessetes (56.284 euros) que va ser cobrat per la societat Catalana de Mitjans i Edició, vinculada a Sánchez Carreté. La diferència entre la quantitat que figura en el xec i la que finalment va arribar al compte vinculat amb Jordi Pujol Ferrusola podria haver-se correspost amb pagament de comissions d'intermediació a Catalana de Mitjans i Edició ", explica de la Mata.





Segons el jutge, l'origen d'aquesta comissió resideix en la venda de la seu social del CNL, operació en la qual es va pagar una comissió de 252.000 pessetes (1.500 euros) a la societat instrumental i inoperant ACIE SA, vinculada a Javier de la Rosa .





D'aquesta quantitat es van lliurar 210.000 pessetes (1.262 euros) a Coterma, empresa controlada per Lluís Prenafeta. Destaca De la Mata en el seu acte que aquest "ja ha reconegut pagaments associats a corrupció política"; no en va ha estat condemnat per l'Audiència Nacional en el cas 'Pretòria' de corrupció urbanística.





"L'administrador d'ACIE va manifestar judicialment que va tenir coneixement per una de les persones que manejava directament l'empresa, Juan José Folchi, que" hi ha una comissió que ha anat a parar a un fill de Pujol'", indica el magistrat, establint així el possible vincle que vol investigar i així reactivar la causa que indaga en els orígens de la família Pujol. L'expresident sempre ha atribuït aquests diners a l'herència del seu pare.





Segons relata el jutge, els fons de Coterma "van sortir de l'entitat per mitjà de cinc xecs, carregats en els comptes de Coterma entre el 26 de juliol de 1991 i el 8 d'agost de 1991": dos a Promotora Editorial Europea Predusa (Diari El Observador) per import de 130 milions (781.300 euros) i 40 milions de pessetes (240.400 euros); un xec per 25 milions de pessetes (150.200 euros) a Delta Aviation, lligada a Javier de la Rosa; un xec per import de 5.365.000 pessetes (32.200 euros) el beneficiari no consta; i un xec al portador de 9.365.000 pessetes (56.284 euros) a Catalana de Mitjans i Edició, l'administrador únic fins a 1980 i després conseller fins a 1991 va ser Sánchez Carreté, que és el xec a què s'ha fet referència anteriorment i del que més de vuit milions i mig de pessetes van poder arribar finalment "a les mans de Jordi Pujol Ferrusola a través del compte d'Andbank".





Per tot el relatat, De la Mata entén que la citació dels tres testimonis resulta "pertinent, necessària i proporcionada" als fins de la instrucció, "en esbrinament dels fets i presumptes delictes objecte d'aquesta".





A més de la compareixença de Freixa, Prenafeta i Sánchez Carreté, el jutge ordena requerir a aquest últim la documentació de què disposi en relació amb Catalana de Mitjans i Edició relacionada amb l'esmentada transacció, així com del compte bancari en què es va fer el ingrés dels més dels més de vuit milions i mig de pessetes.