Oriol Pujol surt de la presó després de dos mesos pel cas de les ITV

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV des del 17 de gener, ha sortit aquest divendres a les 8.17 hores de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en haver-li concedit el tercer grau penitenciari, ha informat la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat.









Pujol, condemnat per delictes de tràfic d'influències, delicte continuat de suborn i falsedat en document mercantil, serà traslladat a un centre de règim obert, on haurà d'anar a dormir entre setmana, i durant la jornada sortirà per anar a treballar, i podrà passar els caps de setmana a casa seva.





L'exdiputat convergent porta des del 17 de gener a la presó de Brians 2, en concret en el mòdul 7, i previsiblement serà traslladat, en ser de Barcelona, al mòdul de règim obert de Brians 1 o als centres oberts de Barcelona: Trinitat i secció oberta de Wad Ras.





El tercer grau suposa que el reu pugui passar el dia fora de la presó i dormir a la presó entre setmana, mentre que el cap de setmana pot anar a casa.





Pujol pot tornar aquest divendres a la seva casa, passar el cap de setmana allí, i a partir del dilluns ha d'acudir al centre que se li assigni a dormir, on haurà de passar un mínim de vuit hores al dia entre setmana.





La Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, que dirigeix Ester Capella, va aprovar el 21 de març la classificació inicial de tercer grau d'Oriol Pujol, una proposta que havia estat elevada per decisió unànime de la Junta de Tractament de la presó.





El tercer grau té efecte des d'aquest dijous 28 de març, quan al matí va tenir lloc la reunió ordinària de la Junta de Tractament, i preveu que el pres surti durant el dia per a treballar, formar-se o seguir tractament de reinserció.





Per a aprovar un tercer grau inicial, es té en compte la durada de la pena, el risc de reincidència o trencament de condemna, les característiques socials i personals de la persona, si és el seu primer ingrés penitenciari, el suport familiar, si té una feina i la seva participació en el programa individual de tractament.





CONDEMNA





El Tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona va condemnar Pujol a una pena de dos anys i mig de presó per cobrar comissions i usar la seva influència política per a afavorir empresaris en el cas del tripijoc del concurs per a obtenir estacions d'ITV.





Pujol, que va passar només deu minuts en el banc dels acusats i va evitar un judici amb jurat popular amb un pacte amb la Fiscalia, concretament va ser condemnat a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, una multa 55.000 euros i inhabilitació per a exercir de càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal per dos anys.





Així mateix, l'Audiència va condemnar el fill de l'expresident català Jordi Pujol a vuit mesos de presó per un delicte continuat de suborn i suspensió d'ocupació i càrrec públic per un any, i per un delicte continuat de falsedat en document mercantil la pena d'un any i cinc mesos de presó i 21.000 euros de multa.





Arran d'aquesta condemna ferma, la Fiscalia va demanar l'ingrés a la presó de l'exsecretari general de CiU mentre que el seu advocat, Xavier Melero, va demanar suspendre la pena i substituir-la per treballs en benefici de la comunitat, la qual cosa l'Audiència va descartar en considerar que havia comès fets "molt greus".