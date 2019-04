Marlaska nega que hi hagi clavegueres de l'Estat

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que "les clavegueres" no existeixen en el Ministeri d'Interior, destacant que els funcionaris públics, policies, guàrdies civils o funcionaris de presons o laborals "són còmplices de la Llei i la Constitució" i ha demanat, en referència al líder de Podem, Pablo Iglesias, que "si algú té alguna cosa a dir, que ho digui expressament, però no es pot generar desconfiança en les institucions si no hi ha dades i elements objectius".









A pregunta dels periodistes a Cadis, Grande-Marlaska ha insistit que "les clavegueres no existeixen en el Ministeri d'Interior" i ha assenyalat que "s'han adoptat mesures clares, determinants des del 7 de juny".





"Sóc una persona que porta 30 anys en la funció pública i per a mi la lleialtat a la Llei, la Constitució i el respecte als valors democràtics és una cosa que forma part del meu ADN i de la gent del meu equip", ha afegit.





El ministre d'Interior ha incidit que "seran clavegueres del passat i seran policies concrets amb noms i cognoms, suposadament corruptes, però d'utilitzacions fraudulentes i indegudes de part de l'aparell del Ministeri, a dia d'avui i des del 6 de juny de l'any passat en el que és el Govern d'Espanya l'únic que regeix és lleialtat màxima de tots els funcionaris a la llei i la Constitució".





Segons el parer de Grande-Marlaska, "la major deslleialtat és la d'un funcionari públic incomplint els seus compromisos, que són respecte a la llei i la Constitució".





"No es pot generar desconfiança en les institucions si no hi ha dades i elements objectius, és molt important pels representants públics que si hi ha alguna qüestió que pugui conduir a una desconfiança sigui dita de forma expressiva, no simplement referida o indicada la possibilitat", ha conclòs.