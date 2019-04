La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha dit aquest dilluns que s'obririen a negociar una futura investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i ha precisat que en aquesta negociació no posarien línies vermelles d'entrada, però tampoc "xecs en blanc".









En roda de premsa després de reunir-se la direcció del partit, ha matisat que, davant una eventual investidura de Sánchez, ERC li exigiria que el nou govern acceptés abordar l'autodeterminació i la "fi de la repressió" contra els líders independentistes encausats.





Per a ERC, reclamar que el Govern sigui sensible amb l'autodeterminació i la situació dels líders independentistes no és posar línies vermelles, sinó establir les bases per trobar "una solució democràtica" a la situació de Catalunya.





Vilalta ha argumentat que encara queda molt per tractar una investidura i que ara el més important és aconseguir que ERC i l'independentisme siguin forts per poder condicionar el pròxim Govern.





"Volem que l'independentisme sigui el màxim de fort en aquestes eleccions per condicionar i influir, i això significa poder trobar una solució democràtica a la situació que viu el país. No va de línies vermelles ni de xecs en blanc; va d'una solució democràtica", ha resumit.





A més ha criticat que Sánchez digués diumenge en un acte a Tarragona que els catalans no volen la independència, i l'ha reptat a dirimir amb un referèndum si això és cert: "És molt fàcil saber-ho: posem les urnes".





Ha retret a Sánchez que, quan se li planteja un referèndum d'independència, doni la mateixa resposta que Cs, PP i Vox: "Que no i que no i que no", ha lamentat.





IGLESIAS I CASADO





ERC ha rebutjat la proposta del líder de Podem, Pablo Iglesias, que un eventual referèndum a Catalunya inclogués més de dues opcions, perquè Vilalta ha defensat que qualsevol consulta així ha de ser de resposta "binària, clara i nítida".





Ha acusat Iglesias de parlar de referèndum només en campanya electoral per atraure votants catalans, i ha augurat que, quan arribi l'hora de la veritat, es farà "el despistat".





PABLO CASADO





ERC també ha criticat el líder del PP, Pablo Casado, per proposar una nova aplicació del 155, ja que Vilalta considera que l'únic que busca això és fomentar "la catalanofòbia" per aconseguir rèdits electorals en les eleccions del 28 d'abril.





Vilalta ha considerat que propostes com la de Casado reflecteixen que "els partits de la unitat d'Espanya no tenen cap projecte per a Catalunya", i que els únics que sí que el tenen són els partidaris de la independència com ERC.





VISITA D'BENOIT HAMON





La portaveu d'ERC s'ha felicitat per que l'excandidat socialista a les eleccions presidencials de França Benoît Hamon (Génération.s) hagi visitat aquest dilluns als presos sobiranistes al centre penitenciari de Soto del Real.





Per al partit d'Oriol Junqueras, vol dir que cada vegada hi ha més actors internacionals que veuen "un empresonament d'adversaris polítics per les seves idees", i que el conflicte només es podrà resoldre des de la política, no des dels tribunals.