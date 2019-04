Les agressions directes d'interns de les presons catalanes a funcionaris de presons es van situar en 2018 en 185 casos, el que suposa que cada dos dies es va produir un incident d'agressió consumada a un o més treballadors, segons un informe fet públic aquest dilluns per CC .OO.









En un comunicat, el sindicat ha explicat aquest dilluns que si el 2016 la xifra d'agressions va ser de 103, a l'any següent van augmentar fins a les 144, i el 2018 s'han situat en les 185 agressions directes, si bé fonts coneixedores precisen que la majoria (147) són lleus.





Segons el citat informe, els incidents greus (agressions directes, temptatives greus i lesions amb baixa laboral) contra funcionaris "es disparen de manera absolutament descontrolada": el 2016 hi va haver 46 incidents greus, en 2017, 57, i el 2018, 95.





El nombre d'incidents totals, que engloben agressions greus i lleus, temptatives i lesions, també ha augmentat: si el 2016 van ser 313, el 2017 es van situar en les 411 i el 2018 a 503, i si només es compten agressions i temptatives, la xifra en 2018 va ser de 424.





No obstant això, fonts de la Conselleria han precisat que no és possible comparar les xifres de 2018 amb les de 2016 perquè es van introduir modificacions en el sistema de recompte per fer-lo més exhaustiu.





"FORATS NEGRES"





Segons el sindicat, les presons de Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Barcelona), i Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), són els "forats negres del sistema" ja que concentren el 48% de les agressions i intents d'agressions.





Així mateix, un altre problema per al sindicat és l'envelliment de la plantilla "a causa d'una política suïcida en matèria de personal", entre altres coses perquè no hi ha hagut oposicions des de fa deu anys, ja que dels 4.644 treballadors penitenciaris a Catalunya, 1.300 tenen 55 anys o més, i altres 1.091 tenen entre 50 i 54.