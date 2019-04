El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat al futur Govern eliminar l'impost sobre el patrimoni i fixar l'IVA al 10% d'activitats econòmiques com els serveis bàsics --subministrament d'aigua, electricitat i gas--, i els despeses funeràries.









En roda de premsa aquest dilluns, Sánchez Llibre ha presentat un seguit de propostes que la patronal planteja als diferents grups polítics que concorren a les eleccions generals convocades per a finals d'abril.





La reducció de l'IVA al 10% suggerida per Foment del Treball seria extensible als gimnasos, els parcs d'atraccions i les perruqueries i l'organització ha defensat disminuir-lo al 4% en el sector de la carn i la pesca i els serveis socials realitzats pel sector privat.





Aquestes mesures servirien per aconseguir la "fiscalitat competitiva" que Sánchez Llibre ha remarcat que necessiten les empreses i els autònoms, per a la qual ha advocat que també s'ha d'incentivar l'estalvi a llarg termini, sobretot el orientat a les pensions i les seves contribucions.





Sánchez Llibre ha afegit la fixació d'un impost de societats "competitiu", sense concretar la xifra que aquest hauria de representar, i un tipus impositiu inferior per incentivar els beneficis no distribuïts, ja que ha remarcat la tradició de les empreses catalanes en reinvertir els seus guanys per augmentar capacitat i capitalització.





També ha demanat evitar els "canvis reiterats" a la normativa fiscal i mantenir el camí d'ajust pressupostari públic amb mesures que no signifiquin l'augment discrecional dels ingressos en subratllar que penalitza l'activitat empresarial.





Aquestes propostes de Foment del Treball de cara a les generals seran enviades als caps de llista de les formacions polítiques que es presenten a Catalunya i els presidents dels partits catalans.





MÉS PROPOSTES





La patronal ha instat el nou Govern a replicar a nivell estatal el Pacte Nacional per a la Indústria desenvolupat per la Generalitat i els agents socials, i promoure una política de creixement empresarial per millorar la competitivitat i la productivitat de les companyies, ha indicat en un comunicat .





En matèria d'agricultura, Foment ha suggerit identificar zones econòmiques especials davant la despoblació territorial i exigir el compliment dels estàndards de producció comunitaris en tots els productes que provinguin de tercers països.





L'organització ha advocat per desenvolupar un nou model de gestió de les infraestructures que es basi en "la transparència i la rendibilitat econòmica i social" que sigui estable a llarg termini, a més de reivindicar el Corredor del Mediterrani.





Ha defensat reforçar la concertació i el diàleg social, modernitzar la negociació col·lectiva, "impulsar la millora i desenvolupament" de la reforma laboral i promoure mesures contra l'absentisme laboral.