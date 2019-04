Preparen una gran manifestació dissabte a Barcelona contra els lloguers abusius

Més de 40 entitats barcelonines han signat un manifest i han convocat una manifestació aquest dissabte als Jardinets de Gràcia per protestar contra els "lloguers abusius" que porta per nom 'Punxem la bombolla'.









Ho han anunciat diverses entitats aquest dimarts en roda de premsa, on han defensat la necessitat d'actuar contra les lleis que "permeten" els desnonaments i l'especulació amb l'habitatge, en una jornada que preveu mobilitzacions similars a 35 ciutats d'Europa com Madrid o Londres.





Els convocants han alertat que a Espanya hi va haver el 2018 una mitjana de 165 desnonaments diaris, un cada cinc minuts, i han apuntat que Catalunya és la comunitat que els lidera.





Amb la mobilització esperen unificar forces per exigir mesures polítiques fiscals per adequar els lloguers a les rendes i perquè els contractes de lloguer no es puguin acabar de forma injustificada ni unilateral: "S'han de renovar automàticament a menys que el propietari demostri que necessita l'habitatge per a ús personal o d'un familiar".





Així mateix, que s'augmenti el parc públic de la ciutat i que es expulsin els fons voltors que al seu parer gaudeixen dels privilegis fiscals i que el Govern "deixa que especulin massivament", o bé acabar amb la gestió de les immobiliàries i que els contractes de lloguer siguin gestionats per oficines d'habitatge i l'Ajuntament.





Des del Sindicat de Llogaters, Alex Reig ha criticat que els propietaris de pisos "expulsen" els veïns acabant els contractes o apujant els lloguers a uns nivells abusius, el que impedeix que qualsevol persona pugui desenvolupar qualsevol projecte de vida si ha d'estar canviant de vida cada cinc anys, ha sostingut.





La portaveu de la PAH, Lucía Delgado, ha dit que amb aquesta manifestació també exigiran que grans bancs i empreses immobiliàries que tenen pisos buits, els donin a l'Ajuntament per augmentar l'habitatge públic, i per demanar "voluntat política" als representants del consistori per fer-ho possible.





Víctor Muñoz, del col·lectiu 500x200, ha assegurat que sense un habitatge digne és impossible una vida digna, i ha defensat l'acció d'aturar desnonaments "perquè aturar-los és defensar la dignitat".





Des Fem Sant, Antoni Xavier Cavaller ha situat l'augment del model turístic com a causa de la privatització de l'espai públic i de la manca d'habitatge de la població local, i ha apuntat que al barri Sant Antoni -al districte de l'Eixample- hi fins a 1.000 pisos turístics, "el que implica 1.000 famílies menys".





"La nostra proposta és que l'habitatge estigui fora del mercat", ha conclòs Axel Altadill, del Sindicat d'Habitatge del Raval, que ha assenyalat al sistema capitalista com a culpable de la situació i ha alertat que ocuparan els pisos buits que pertanyin a fons voltor .