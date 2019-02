Colau exigeix a Sánchez que compleixi i reguli els lloguers per decret llei

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que reguli els lloguers per decret llei "com es va comprometre" a Barcelona, i ha assegurat que encara està a temps de aprovar-lo.





En un acte aquest dissabte, Colau ha recordat que aquesta mesura estava prevista en l'acord de pressupostos generals de l'Estat (PGE) i ha lamentat que hagin caigut, segons ella, per la manca de suport del PDeCat i ERC, després del que ha insistit : "El compromís cal complir-lo".





"Si realment han abandonat el flirteig amb Cs, ho han de demostrar", ha afirmat l'alcaldessa, que ha assegurat que el Govern fa molts anys escapant, per la qual cosa els ha instat a triar entre el dret a l'habitatge o l'especulació.





Colau ha destacat que la regulació dels lloguers és el tema pendent del mandat, però ha recordat que no és competència de l'Ajuntament, sinó del Govern central, per la qual cosa ha insistit que, tot i la convocatòria d'eleccions generals el 28 d'abril , no es pot esperar més per regular-: "És molt important donar la batalla".









L'alcaldessa ha cridat a que els ciutadans facin tota la pressió que puguin perquè s'aprovi una regulació per decret llei i ha sostingut que el seu Govern ja ho va avisar al començament del mandat i que coneixien "millor que ningú la problemàtica".





"Es pot fer la setmana que ve. Hem de defensar la vida en els nostres barris", ha subratllat Colau, que ha repassat les polítiques municipals durant el seu mandat, com el Pla d'ordenació de l'allotjament turístic i la creació de Barcelona Energia, i ha felicitat a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), on va ser activista, per haver complert 10 anys.





"JERARQUIA DE DRETS"





Colau ha sostingut que han estat uns anys difícils de mandat, i s'ha referit al problema català independentista, després del que ha afirmat que "seria un error supeditar els drets socials a les llibertats i drets civils; igual que seria un error contraposar els drets civils i les llibertats als drets socials ".





L'alcaldessa ha assegurat que "no hi pot haver jerarquia entre drets", sinó que han d'anar de la mà, després del que ha criticat les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'octubre i ha qualificat d'injusta la presó dels presos independentistes.





Ha insistit que la lluita pels drets civils afecta tothom, però ha reiterat que "no es poden supeditar els drets socials", i ha demanat polítiques valentes i concretes en el terreny social, mentre es teixeixen grans consensos pels drets civils i llibertats.





Colau també ha criticat el candidat de "les elits" a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, amb qui ha assegurat que estarà encantada de discutir sobre el model de ciutat i ha avisat sobre l'extrema dreta, a Europa ia Andalusia, que es està organitzant molt ràpidament, segons ella.





"Davant discursos d'odi, Barcelona és més necessària que mai. Barcelona és esperança", ha destacat l'alcaldessa, que ha exalçat la seva capacitat de per construir aliances amb ciutats catalanes, de la resta d'Espanya, d'Europa i de tot el món.





Colau ha cridat a la mobilització de cara als pròxims comicis, per arribar al màxim de gent possible, i teixir "una xarxa d'esperança que pugui aconseguir una democràcia real, de la gent, amb la gent i per a la gent", ha conclòs .