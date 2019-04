Theresa May suplica una nova pròrroga davant la impossibilitat d'aprovar l'acord de sortida

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha anunciat aquest dimarts que demanarà a la Unió Europea (UE) una nova extensió del període de negociacions per al Brexit i que s'asseurà amb el líder dels laboristes, Jeremy Corbyn, per intentar "trencar l'estancament".









En una declaració des de Downing Street, la 'premier' ha reconegut que "hi ha alguns que estan tan cansats d'aquests retards i discussions que voldrien sortir (de la UE) sense acord la setmana que ve".





"Sempre he estat clara respecte al fet que podrien aconseguir èxits sense acord a llarg termini, però anar-se'n amb un acord és la millor solució", ha manifestat, abans de ressaltar que el seu Govern "necessita una nova extensió de l'Article 50, que sigui el més curta possible i acabi quan s'aprovi l'acord".





"Necessitem ser clars sobre per a què és aquest tipus: per garantir que vam sortir de forma puntual i ordenada", ha ressaltat May, que ha advertit que "aquest debat i divisió no pot seguir molt més temps".





Així, ha sostingut que la situació "està posant als parlamentaris i tots els altres sota tremenda pressió i està danyant les nostres polítiques", pel que s'ha ofert a reunir-se amb Corbyn "per intentar acordar un pla que tots dos complim per garantir que sortim de la UE i que ho fem amb un acord ".





"Qualsevol pla haurà d'incloure l'Acord de Retirada, que ja ha estat negociat amb els altres 27 estats membre i que la UE ja ha dit en repetides ocasions que no pot obrir i que no obrirà", ha explicat.





En aquest sentit, ha apostat per "centrar-se" en la que serà la "futura relació" amb la UE, alhora que ha argumentat que "el resultat ideal d'aquest procés seria acordar una posició sobre la relació futura que satisfaci els resultats del referèndum i que pugui ser presentada (...) davant la Cambra dels Comuns per a la seva aprovació ". "Després seria portada davant el Consell Europeu de la setmana que ve", ha afegit.





"No obstant això, si no podem acordar una postura unificada, podríem acordar diverses opcions per a la relació futura (amb la UE) que poguéssim presentar davant la Cambra dels Comuns en una sèrie de votacions per determinar quin camí seguir", ha argüit.





"De manera crucial, el Govern està preparat a cenyir-se a la decisió de la Cambra dels Comuns, però perquè aquest procés funcioni l'oposició s'ha de comprometre també a això", ha afegit.





En aquest sentit, May ha explicat que seria llavors quan el Govern "podria tirar endavant el projecte sobre l'Acord de Retirada". "Volem acordar un calendari per a aquest projecte que garanteixi que és aprovat abans del 22 de maig perquè Regne Unit no hagi de participar en les eleccions al Parlament Europeu", ha subratllat.





Finalment, ha reconegut que "és un moment difícil per a tots" i que "les passions són elevades en tot l'espectre de la discussió", si bé ha apel·lat a "trobar els compromisos que donin resposta al que el poble britànic va votar" . "És un moment decisiu per a la història d'aquestes illes, i requereix unitat nacional per satisfer l'interès nacional", ha reblat May.