La incertesa del Brexit posa en perill l'economia mundial

Què passarà amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? Serà un Brexit dur o tou? I el que més incerteses provoca, quines seran les conseqüències a nivell econòmic a Europa i el conjunt de les economies internacionals?









Són molts els experts que debaten sobre el tema des de fa mesos, però per molt que es prevegin diferents escenaris no hi ha una resposta clara i contundent sobre què passarà econòmicament.





La directora del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha assenyalat recentment a Washington que la institució que presideix tornarà a retallar les previsions de 2019 pel que fa al creixement de l'economia global, que fins ara se situava en un 3,5 per cent.





Segons Lagarde, l'economia es troba en un moment vulnerable com a conseqüència del Brexit i també de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. L'impacte d'aquests dos factors és especialment important en el continent europeu.





La preocupació va en augment en paral·lel a la incapacitat política a Gran Bretanya per desencallar el Brexit, amb una primera ministra, Theresa May, que es mou entre el laberint parlamentari i la petició de pròrrogues.