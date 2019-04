Sandrine Destombes: "Hi ha nens que neixen dolents, i si neixen dolents, res pot salvar-los"

L'escriptora francesa Sandrine Destombes qüestiona la puresa i innocència dels nens en el thriller 'El doble secret de la família Lessage' (Reservoir Books/Rosa dels Vents), que surt a la venda aquest dijous, i en roda de premsa ha considerat que "hi ha nens que neixen dolents, i si neixen dolents, res pot salvar-los".









En la novel·la, els bessons Solène i Raphaël, d'11 anys, desapareixen sense deixar rastre, i passats els anys la seva recerca sembla en va fins que apareix el cadàver de la nena; quan es compleix el 30 aniversari d'aquella desaparició, desapareix una altra nena també d'11 anys, sembrant dubtes sobre si el segrestador dels germans Lessage segueix allà fora.





"Els nens són el nostre refugi, allò pur, la part més bella i bonica", ha dit l'autora aquest dimecres, on ha considerat que no hi ha res pitjor que la desaparició d'un nen, i tot i que els succeeixi als altres, et sents identificat.





L'autora s'ha basat en dos grans successos per aquesta novel·la: un succeït a França fa 35 anys, quan va aparèixer un nen lligat i ofegat en un riu -cas que no es va resoldre- i un altre d'una nena les imatges de la qual van reapareixent constantment en les televisions franceses.





"En els nens no necessàriament tenen la puresa que a priori pensem que tenen, també pot haver una cosa negativa en els nens", ha afegit Destombes, que ha assenyalat que molts nens s'inspiren en els adults als quals admiren, tot i que aquests adults no vulguin infringir danys en ells.





Preguntada sobre què és un nen dolent, ha dit que es nega a pensar en termes de bé i mal, i que la moral canvia amb el temps al llarg dels segles, però ha assenyalat: "Un nen dolent és un nen que vol fer mal, ferir i no necessàriament com a resultat d'un moment de ràbia o frustració, sinó pel mer fet de fer-ho".





Destombes ha sintetitzat que la seva novel·la és una història de moral perquè inclou escenaris com l'incest: "Si hi ha una cosa que és susceptible de ser castigat són les relacions entre un major i un menor, no entre germans".