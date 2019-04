Nova eina terapèutica contra el càncer infantil

Investigadors del grup de Recerca Traslacional en Càncer a la Infància i l'Adolescència de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) han identificat nous microRNAs capaços de reduir el creixement de cèl·lules tumorals del neuroblastoma, un tipus de càncer infantil.

Els resultats del treball, publicat a 'lular and Molecular Life Sciences', proporcionen les bases per al desenvolupament de noves teràpies basades en microRNA per al tractament dels neuroblastomes més agressius.









A Europa, es diagnostiquen anualment uns 15.000 nous casos de càncer pediàtric, i al voltant del 10% corresponen al neuroblastoma, un tumor embrionari del sistema nerviós simpàtic.





Els coordinadors del grup, Soledad Gallego i Josep Sánchez de Toledo, han destacat que "la supervivència és excel·lent en els pacients amb neuroblastoma de baix risc, però que està per sota del 50% entre els pacients d'alt risc, i per tant cal el desenvolupament de noves teràpies".





Una de les principals línies de recerca del grup, liderada per Miguel Segura, té precisament com a objectiu principal desenvolupar les teràpies epigenètiques, que són aquelles dirigides a modular l'expressió dels gens però sense canviar la seqüència del genoma.





Dins d'aquest camp emergent, cobren especial atenció l'ús terapèutic dels microRNAs, petites molècules d'ARN capaços de regular múltiples gens i vies de senyalització alhora, minimitzant l'aparició de mecanismes de resistència a la teràpia.





Per tal d'identificar els microRNAs amb més potencial terapèutic en neuroblastoma, els investigadors van realitzar un cribratge d'alt rendiment restaurant la expressió de 2048 microRNAs en cèl·lules tumorals de neuroblastoma.





Segons els autors principals de l'estudi, Aroa Soriano i Marc Masanas, aquesta estratègia va permetre identificar miR-323-5p i miR-342-5p com a supressors del creixement tumoral en models cel·lulars i animals".





"Els resultats de l'estudi ens proporcionen una prova de concepte de la utilitat d'aquest tipus d'estratègies terapèutiques basades en la restauració de l'expressió de microRNAs com a nou tractament per al neuroblastoma així com per a altres tipus de càncer pediàtric", explica Soriano.





El següent pas d'aquest estudi és aconseguir que el tractament basat en microRNAs pugui ser una realitat: "Una barrera que ens trobem és que l'aplicació d'aquests nous tractaments està limitada per la manca de formulacions clíniques adequades que protegeixin, s'estabilitzin i dirigeixin aquestes molècules als tumors", diu Segura, investigador principal del grup.





Per aquest motiu els investigadors estan treballant de forma multidisciplinària amb experts en nanopartícules (Grup Nanomol-ICMAB-CSIC) per -en un futur- poder administrar els microRNAs identificats en l'estudi per al tractament del neuroblatoma d'alt risc.





L'estudi ha estat finançat per l'Institut Carlos III; el programa Marie Curie de la Comunitat Europea; el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport; l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) i les Associacions Acunapatata i Associació NEN.