L'expresident del Govern, Felipe González, ha confirmat que el PSOE no l'ha convidat "afortunadament" a participar en la campanya electoral del partit, que comença el proper 12 d'abril perquè, segons ha explicat, ja no té edat per fer campanyes.









"Afortunadament i de moment, no", ha destacat González per després aclarir que no és perquè no comparteixi l'estratègia de Sánchez sinó perquè ja no té "edat". Sí participarà l'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a qui ha donat suport González en considerar que ell pot aportar perquè és "15 o 20 anys més jove".





Tot i no assistir a cap dels actes electorals, González ha considerat que ell és "en bona part refundador del PSOE", de manera que dóna suport a la estratègia del secretari general com a partit al qual votarà "sempre".





Pel que fa al càrtel de campanya del PSOE --on apareix un primer pla de Pedro Sánchez amb la frase 'Fes que passi' - González ha asseverat que "cadascú tria el seu lema i el que considera que pot passar la barrera de la comunicació". A més, li ha restat importància a la polèmica generada per tenir semblances amb una campanya de publicitat d'una marca de cosmètics: "No em sembla que tingui res estrany", ha especificat.





INDEPENDENTISTES I VOX "TRACTEN" DE TRENCAR LA CONVIVÈNCIA





En declaracions a La Sexta a la seva entrada a l'acte homenatge a la Constitució espanyola en record del primer rector de la Universitat Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, González ha assenyalat als independentistes com els causants que Vox també es vaig plantar "trencar" la convivència a Espanya.





"Quan alguns han trencat el perímetre de la Constitució com a àmbit de convivència, que va ser el que va passar amb els independentistes --el passat diumenge quan va haver-hi disturbis davant la concentració de Vox a Barcelona-- estan, d'alguna manera, justificant que altres tracten , que encara no ho han fet, de trencar per l'altre costat", ha especificat.





Preguntat per l'àudio del 12 d'abril de 2016 que publica avui Moncloa.com en què un membre de la Policia Nacional ofereix "una nova vida" a l'exministre de Finances d'Hugo Chávez, Rafael Isea, per col·laborar en el presumpte espionatge d'un equip del Ministeri de l'Interior durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) sobre els pagaments del règim veneçolà a Podem, González ha prefereixo primer "contrastar la informació" del mitjà.





L'expresident ha insistit que no coneixia aquesta informació "fins avui" i que prefereix "contrastar" abans d'opinar i exigir responsabilitats tant a Fernández com l'expresident del Govern, Mariano Rajoy. "Primer cal contrastar i si es contrastés, sí caldria demanar-los explicacions", ha puntualitzat.