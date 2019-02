L'expresident del Govern espanyol, Felipe González, ha rebutjat aquest dijous la figura del relator i de la taula de partits que busquen impulsar el Govern central i la Generalitat perquè, segons la seva opinió, suposa degradar les institucions que haurien de canalitzar el diàleg entre les formacions polítiques, tant al Parlament a Catalunya com al Congrés a Madrid.





En un vídeo difós per la Fundació Felipe González, l'exsecretari general del PSOE s'ha preguntat "per què" es necessita una taula de partits "en què no participen els que no volen --i tenen raó-- decidida per un Executiu (el de Quim Torra) que no permet funcionar al Parlament si hi ha el Parlament".





"¿Per què necessitem un notari que certifiqui el que es diu o els convoqui quan al Parlament sobren els notaris, assessors jurídics, gent que pren notes, per què la Generalitat no fa funcionar al Parlament, seu natural de la trobada entre partits i de les possibilitats de diàleg?", ha continuat.









Amb la negociació al voltant d'aquesta taula de partits, el Govern de Pedro Sánchez i l'Executiu de Torra entren en "un joc molt delicat" en què interfereixen "en l'autonomia dels partits que tenen la seva representació al parlament".





Per a González, aquesta taula de partits --sigui d'àmbit català o estatal- és totalment innecessària "llevat que es pretengui degradar institucionalment, la qual cosa és molt perillós per al funcionament de la democràcia, el valor del Parlament a Catalunya" i el del conjunt de l'Estat a Madrid.