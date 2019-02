Les aigües baixen tèrboles al PSOE. La proposta d'incloure un "relator" en les relacions entre el Govern i el Govern ha encès les alarmes entre els barons socialistes i la vella guàrdia del partit, que assisteixen a les maniobres de Pedro Sánchez amb una barreja de recel i por per com aquesta iniciativa afectarà les seves expectatives electorals.





Tan sols hores després que Calvo acceptés aquesta figura del relator, van començar a sorgir els primers qüestionaments dins del PSOE. "Ni mediadors ni relators. El diàleg entre l'Estat i una comunitat autònoma necessita respecte a la Constitució, a l'Estatut i a les institucions", va escriure en el seu compte a Twitter la exportaveu i diputada al Congrés Soraya Rodríguez.









Rodríguez ha fet saltar la lliure i immediatament Javier Lambán, president d'Aragó, i Emiliano García-Page, president de Castella-La Manxa, han criticat la figura del "relator". El president d'Aragó ha escrit en un apunt al seu compte personal de Twitter que "aprovar un pressupost no justifica cessions que posin en qüestió la Constitució, la unitat d'Espanya, l'estat de dret ni la decència".





Encara més contundent ha estat Page, que al costat de la ministra de Defensa ha demanat convocar el Consell de Política Federal del PSOE per estudiar la proposta del relator perquè, sota el seu punt de vista, alimenta una expectativa que a llarg termini hi pugui haver una forma de referèndum quan aquest "és inviable".





La petició de Page era secundada fins i tot per líders socialistes alineats amb la direcció de Pedro Sánchez, com el castellà i lleonès Luis Tudanca. "És molt oportú (convocar el Consell de Política Federal) per abordar aquest i altres temes, tenim problemes territorials oberts i el PSOE s'ha de posar de front als secessionistes i a la ultradreta que volen acabar amb les autonomies en aquest país", ha dit Tudanca, per a qui, a diferència de Page, la figura del relator no és més que una anècdota mal explicada.





LA PROPOSTA D'IBARRA





L'expresident de la Junta d'Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha proposat al PP i Ciutadans que aprovin els Pressupostos de Pedro Sánchez per així alliberar-lo de la seva dependència dels independentistes i que, a canvi, pactin amb ell una data per a la convocatòria de eleccions generals.





Segons l'anàlisi de l'exdirigent del PSOE, "el PP no ha estat capaç de resoldre el problema català mentre ha governat, Ciutadans ha guanyat les eleccions a Catalunya però no dóna símptomes que sigui el guanyador perquè tampoc té respostes, i el PSOE sembla que no vol lliurar el joc, com a conseqüència de l'escac que li han donat els independentistes amb l'esmena a la totalitat als Pressupostos".





La seva proposta és que PP i Ciutadans ajudaran a aquells que, com ell, estan "en contra de com s'està portant aquest procés", a armar-se de raó perquè "la direcció del PSOE no tingués cap excusa a l'hora de rebutjar qualsevol envit que li facin els independentistes".









GUERRA HO DIU TOT





En el seu estil habitual, el més incisiu i dur de tots els membres o exmembres del PSOE que han criticat Sánchez ha estat l'exvicepresident del Govern, Alfonso Guerra, que ha carregat contra el "disbarat" per part del Govern d'entrar a negociar la figura d'un relator per al diàleg entre partits sobre Catalunya.





En la presentació del seu llibre 'La España en la que creo' al Congrés dels Diputats, Guerra ha advertit que mantenir la "dignitat" del país és més important que l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat.





"Els que han negociat mida disbarat, amb quin país s'equiparen a Espanya? Amb Iemen del Sud, amb Burkina Faso?", Ha afirmat arrencant els aplaudiments de l'auditori que l'escoltava a la sala Ernest Lluch de la Cambra Baixa.





En referència a les explicacions de la vicepresidenta Carmen Calvo relativitzant l'abast de la figura del relator, Guerra ha ironitzat assenyalant que si es tracta només d'algú que prengui notes, aquesta funció la pot fer "un funcionari, una secretària o una gravadora".