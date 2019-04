Ciutadans s'ha quedat sense regidors a Reus (Tarragona) després que dos d'ells es donessin de baixa en el partit i els altres dos fossin expulsats del mateix. Un dels dos regidors que han sortit forçosament de la formació taronja, Juan Carlos Sánchez, havia criticat la seva destitució com a candidat a l'Alcaldia, una decisió que atribueix al fet que va denunciar internament una presumpta irregularitat d'un alt càrrec del partit.









En un comunicat difós aquest dimecres, Cs ha informat que la Comissió de Règim Disciplinari del partit ha expulsat a Juan Carlos Sánchez i a Guillermo Figueras.





Afegeix que tots dos "tenien un expedient disciplinari obert i estaven suspesos de militància de forma cautelar fins que es resolgués", i els ha demanat que deixin la seva acta perquè així ho indica la carta ètica que signen tots els càrrecs públics del partit.





A més, el partit ha assenyalat que els altres dos regidors al municipi tarragoní, Pepa Labrador i Damián Morales, "van decidir voluntàriament donar-se de baixa" de la formació taronja.





"CAÇA DE BRUIXES"





L'expulsió arriba després que Sánchez anunciés dimarts en roda de premsa que ell i Figueres anaven a demanar la baixa del partit --Labrador i Morales ja ho havien fet--, després que la Comissió de Règim Disciplinari desestimés els seus recursos davant el expedient.





Segons la seva versió, després de presentar la seva candidatura per encapçalar la llista de Cs a les municipals va ser "destituït com a candidat per haver denunciat a nivell intern uns suposats fets d'un alt càrrec del partit", motiu pel qual sosté que Cs li va expedientar.





Segons la seva opinió, aquesta decisió de Cs es deu a una "caça de bruixes", i per això va acusar el partit de tenir una deriva totalitària internament.