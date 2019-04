Investigadors catalans han detectat que el 'reggaeton' està trencant la tendència masclista a la qual se li associa tradicionalment, amb lletres i coreografies que objetifican a les dones, amb l'aparició recent de dones joves que han dotat els missatges amb un fort component feminista .





L'estudi, liderat per comunicadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), ha estudiat les pràctiques de feminisme popular en la música que componen o interpreten aquestes noves creadores, ha explicat la URV en un comunicat aquest dimecres.





Han analitzat tres projectes de 'reggaeton' femení, com la cançó 'Lo malo', adaptada per Brisa Fenoy i popularitzada pel concurs 'Operación Triunfo' i Ana Guerra, i les propostes musicals de Tremenda Jauría i Ms Nina.





El treball detecta que aquests projectes no només utilitzen la lletra de les cançons com a via per promoure idees feministes, sinó que aquesta música conviu amb l'ús d'altres eines digitals per promocionar-se a través de les xarxes socials i difondre els missatges.





Per exemple, en manifestacions amb motiu del 8M van poder veure pancartes que recollien versos d'aquestes cançons --com 'Yo decido cuando, dónde y con quién' -, sobre la igualtat de drets i una "clara oposició a la violència sexista".





Estan alineades amb una visió de gènere i de la sexualitat que aposten per la llibertat individual de les dones i fan una crida a l'empoderament femení, a més de donar un nou significat al moviment corporal associat a aquest estil, el 'perreo', associant a una elecció de la dona al ballar, i no com a forma de submissió a l'home.