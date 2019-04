El guru econòmic de Pablo Casado i candidat del PP per Madrid al Congrés, Daniel Lacalle, ha desafiat aquest dimecres a la ministra d'Economia, Nadia Calviño, i a la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, a un debat davant les eleccions generals del 28 d'abril, en un moment en què, segons ha dit, els indicadors apunten a una "alentiment" de l'economia i l'"empitjorament" de l'ocupació.





"Encantat de debatre amb elles sobre fiscalitat i sobre els reptes de l'economia espanyola", ha declarat Lacalle, que ha subratllat que està disposat a fer aquest debat quan les ministres "ho desitgin", encara que ja pronostica que no ho "acceptaran".





En declaracions a Europa Press, Lacalle ha assenyalat que, en el cas de la ministra Calviño, vol discutir amb ella "tots els indicadors del seu Ministeri d'Economia que mostren l'alentiment i l'empitjorament de l'ocupació".





CANVI DE DISCURS CAP A LA "AUTOCOMPLAENÇA"





Així, l'economista i candidat del PP ha afirmat que en aquest debat vol "treure l'anàlisi que feien tots els seus economistes de capçalera dels riscos per a l'economia al juny", abans que el PSOE arribés al Palau de la Moncloa.





Segons ha agregat, els "mateixos economistes que ara estan dient que tot va fantàstic" davant les eleccions d'abril, el juny de l'any passat parlaven que ens acostàvem al precipici ". Al seu entendre, són ells" els que han canviat de discurs "per caure ara" a la autocomplaença de l'any 2008 que no es creu ningú".





En aquest punt, s'ha preguntat com pot parlar el Govern socialista de "bones dades d'atur" quan hi ha una "caiguda de la contractació fixa" i "120.000 aturats més". "Tornem a l'any 2008 i aquests missatges autocomplaents", ha abundat, per recordar que davant aquelles eleccions el PSOE prometia plena ocupació i després van destruir més de tres milions de llocs de treball.





Vol rebatre TAMBÉ LES TESI DE MONTERO





Lacalle ha confessat que, fins que "li ha tocat defensar les polítiques de Sánchez", podia discrepar "en tres coses" puntuals amb Calviño, que defensava unes tesis similars a les seves "fins a juny", quan el cap de l'Executiu la va fer ministra.





"Si la ministra estigués avui a la Comissió Europea i presentés el pressupost, amb enormes pujades de despesa i d'impostos, seria la primera a dir que això és una bogeria, com a persona lògica i seriosa", ha emfatitzat.





De la mateixa manera, Lacalle ha fet extensiu el seu oferta de debat a Montero, a la qual ha recriminat que digui que la baixada d'impostos que planteja el PP és "insostenible" i que es perdrien "moltíssims ingressos fiscals" al mateix temps que " es posa la medalla dels ingressos fiscals rècord aconseguits el 2018 amb la baixada d'impostos del PP".





ENCREUAMENT DE MISSATGES A TWITTER





El PSOE ha respost en el seu compte oficial de Twitter a l'envit de Daniel Lacalle: "En comptes d'estar reptant, hauria d'estar explicant com pensa complir amb les normes de disciplina fiscal". "Quines despeses retallarà per compensar la" revolució "que pretén fer?", ha preguntat a l'economista del PP.





Poc després, Lacalle ha replicat al PSOE que és una "oportunitat d'or" per explicar-ho en un debat. Es tracta, ha prosseguit, que les ministres expliquin "d'on retallaran milers de milions gastant molt més i els milers de milions en impostos que pujaran". "Quedo a la seva disposició", ha ressaltat.





CRITICA EL "POSTUREO" D'ALGUNS PARTITS





En la mateixa entrevista, Lacalle ha criticat el "postureo" dels partits davant la campanya electoral, alhora que s'ha queixat dels "insults" que està rebent en xarxes socials, entre ells de "economistes de Ciutadans" sobre rebaixes fiscals " que ells donarien suport si són liberals".





A més, ha assegurat que aquesta setmana s'ha vist "involucrat en la disseminació de fake news" i ha lamentat que el líder de Cs, Albert Rivera hagi "repetit" aquestes "fake news" sobre les seves declaracions relatives a les pensions tot i que havien estat "desmentides".





"No m'ho hagués esperat mai d'ells i no ho entenc", ha exclamat, per afirmar que li sembla "ridícul aquesta espècie de pati de col·legi" en què estan entrant els partits davant la campanya electoral de les generals.