El Govern central ha aconseguit aquest dimecres que la Diputació Permanent del Congrés, tot i el rebuig del PP, hagi convalidat els sis últims decrets lleis aprovats pel Consell de Ministres, i cap d'ells tindrà modificacions ja que la Cambra ha rebutjat tramitar-los com a projectes de llei.









En concret, la Diputació Permanent del Congrés, que és l'únic òrgan que roman actiu després de la dissolució de les Corts per la convocatòria d'eleccions, ha convalidat els decrets que estableixen canvis en el mercat del lloguer, l'ampliació dels permisos de paternitat a vuit setmanes, la recuperació del subsidi d'atur de 52 anys, l'habilitació perquè comunitats autònomes i ajuntaments utilitzin els seus superàvit, mesures en cas d'un Brexit sense acord i el desenvolupament de la liberalització del sector de l'estiba.





En tots ells, el Govern espanyol ha comptat amb el suport de PSOE, Units Podem, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNB, Compromís i EH-Bildu, suports suficients per tirar endavant les votacions, ja que junts sumen 33 dels 65 diputats de la Diputació Permanent.





El PP, per la seva banda ha votat en contra de tots els decrets del Govern de Sánchez perquè considera electoralista l'aprovació d'aquestes normes urgents en un període en què les Corts Generals estan dissoltes.





Per la seva banda, Ciutadans i UPN han donat suport al decret amb mesures d'urgència en cas de produir una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord, i també l'ampliació dels permisos de paternitat.





Tots dos han optat per abstenir-se al decret de l'estiba, mentre que la formació navarresa s'ha desmarcat de PP i Cs donant suport a la recuperació del subsidi d'atur i abstenint-se en el decret de lloguers.





CONVALIDACIÓ SENSE CANVIS NO HI HAURÀ TRAMITACIÓ 'EXPRÉS'





D'altra banda, la Diputació Permanent del Congrés ha rebutjat la possibilitat d'introduir canvis en els decrets lleis convalidats, ja que tant PP com PSOE han rebutjat la tramitació d'aquestes modificacions legals com a projectes de llei.





Entre els decrets que la Diputació Permanent ha avalat es troba l'ampliació progressiva del permís de paternitat, que s'elevarà a vuit setmanes en 2019; a dotze el 2020 i a 16 el 2021, igualant així al de maternitat.





El decret que recupera el subsidi d'atur per a majors de 52 anys també inclou l'obligació d'establir en les empreses un registre diari de la jornada dels treballadors, en el qual s'inclogui l'inici i la finalització de la jornada, així com diferents bonificacions a la contractació de persones en situació d'atur de llarga durada.





LES MESURES AL LLOGUER, CONVALIDADES A LA SEGONA





D'altra banda, el Congrés ha avalat, aquest cop sí, les mesures del Govern central per al mercat del lloguer, ja que el passat mes de gener va derogar un primer decret amb part de les mesures que avui ha convalidat, com l'ampliació de la durada dels contractes a cinc anys o set en el cas que el propietari sigui una empresa. A més, es limiten els increments de preu a l'IPC durant la durada d'un contracte i s'impulsa l'establiment d'un índex de preus.





Un altre dels decrets convalidats és el que inclou mesures en cas de donar-se una Brexit sense acord ia la reciprocitat de tracte per part del Regne Unit. En cas de donar-se aquest cas, els al voltant de 400.000 britànics que viuen a Espanya tindran de termini fins al 31 de desembre de 2020 per sol·licitar la seva targeta d'identitat d'estranger, el document que acreditarà de forma definitiva la seva residència legal a Espanya.





REFORMA DE L'ESTIBA I SUPERÀVIT DE CA I AJUNTAMENTS





Així mateix, el Congrés ha convalidat els dos decrets aprovats en l'últim Consell de Ministres, un dels quals per completar la reforma de l'estiba i la seva liberalització. En aquest decret s'inclou una línia d'ajuts d'uns 120 milions d'euros per sufragar prejubilacions i baixes voluntàries en els ports, com a conseqüència de la reestructuració del sector.





L'últim dels decrets en convalidar permet a ajuntaments i comunitats autònomes a reinvertir el superàvit de 2018 en inversions financerament sostenibles en aquest exercici i en 2020, el que permetrà a Astúries, Canàries, Galícia, Navarra i País Basc invertir entre totes 1.670 milions d'euros.