Fernando Alonso: "Crec que sóc el millor pilot del món i vull demostrar-ho"

A finals de novembre, en l'últim Gran Premi del Món de Fórmula 1 de 2018, el nom de Fernando Alonso ja no era a la graella de sortida de la competició principal de cotxes.





17 temporades més tard, el pilot asturià abandonava la cursa monoplaça i el seu principal objectiu era convertir-se en el segon pilot de la història a guanyar la triple corona de l'automobilisme, per al que encara no ha guanyat la Indy 500, ja que el GP de Mònaco i les 24 Hores de Le Mans ja formen part de la gira d'Alonso. No obstant això, els seus amics més propers van assegurar que el bicampió del món de Fórmula 1 no podria mantenir-se allunyat de la primera cursa de l'automobilisme. I tenien raó.









Aquesta setmana, dies després del Gran Premi de Bahrain que Lewis Hamilton va guanyar amb el Mercedes, Alonso va viatjar al país de l'Orient Mitjà i està provant el cotxe McLaren, l'equip al que va representar en les últimes quatre temporades de Fórmula 1.





Sense ser una volta oficial, ja que no competirà, la veritat és que el pilot està de tornada en monoplaça: però res d'això vol dir que ha tingut uns mesos de tranquil·litat des que va deixar la F1.





Fernando Alonso va estar la setmana passada a Sud-àfrica provant el Toyota que la marca posarà a Dakar, és aquesta setmana a Bahrain al volant del McLaren de Fórmula 1 i la setmana que viatja al Circuit Paul Ricard de Marsella per experimentar el Toyota del Campionat del Món de resistència que serà a les 6 hores de Spa i les 24 hores de Le Mans.





Més que viatges i milles, Alonso acumula diferents vehicles i trams. En una entrevista amb 'Race Fans', ha explicat que això és exactament el que vol: reptes.





"Vull guanyar les 24 Hores de LeMans, vull guanyar a Daytona i Sebring, espero ser competitiu en les 500 milles d'Indy i fer altres coses fora del circuit. És una cosa que ningú ha fet abans. I això és el que busco, gols" , va dir el pilot espanyol, que segueix demostrant la total confiança que té en les seves pròpies capacitats.





"Crec que sóc el millor pilot del món i el meu objectiu és demostrar-ho. Crec que tots pensem que som els millors, però és difícil demostrar-ho, sobretot perquè a la Fórmula 1 o bé tens el cotxe adequat aquesta temporada o bé no pots fer res", va dir el pilot de 37 anys, que també va subratllar que no condueix cotxes diferents en circuits diferents per diversió sinó per dificultat.





"No em diverteixo quan provo actuacions que no conec. Has de dir-me com fer-ho. En els ral·lis trepitgen l'accelerador i els frens al mateix temps. Frenem amb el peu esquerre, però o trepitgem l'accelerador o trepitgem el fre, mai ho fem a mateix temps. Cal aprendre de zero, tenir en compte moltes coses, l'esforç que dedico a cada desafiament és molt gran. No ho faig per diversió, ho faig per dificultat, per desafiament i per ser un millor pilot", va afegir Fernando Alonso , que en Fórmula 1 va ser campió del món el 2005 i 2006, sempre amb Renault.









Alonso també va revelar que rep molts missatges demanant-li que torni a la Fórmula 1, com si li estiguessin dient que "torni a la feina de veritat", i ha assegurat que encara no pensa en deixar de competir, córrer o conduir.





"Mentre pugui fer-ho i em senti competitiu, continuaré. Potser algun dia et pugis a un cotxe de Fórmula U o a un altre cotxe i trobis a algú que sigui més ràpid que jo amb el mateix cotxe. Fins ara no ha succeït encara, així que vaig a continuar", va dir Alonso, que tot i així va deixar un consell a Mick Schumacher.





El fill menor de Michael Schumacher ha estat el centre d'atenció dels tests de Bahrain -ha provat el Ferrari i seguirà conduint l'Alfa Romeo- i es parla molt d'un ascens a curt termini a la F1. Contràriament al que han dit altres pilots amb Nico Rosberg al capdavant, Fernando Alonso diu que el millor per Mick és "anar com més aviat millor".





"Mai se sap quan arribarà l'oportunitat a la Fórmula 1 quan s'és jove. Està en la F2 aquest any i el focus ha d'estar en fer un bon campionat. Si té bones actuacions i un equip de F1 confia en el seu talent, hauria d'aprofitar l'oportunitat", va dir l'espanyol.