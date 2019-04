Sánchez accepta transferir al País Basc quatre competències a canvi del suport del PNB

El Govern de Pedro Sánchez està disposat a concedir a Euskadi transferències en quatre matèries a canvi del suport del PNB, que va donar el vistiplau als sis 'decrets socials' de l'executiu socialista.









Les negociacions es van intensificar fa uns dies amb reunions de representants dels dos governs, entre ells el lehendakari Íñigo Urkullu i la vicepresidenta Carmen Calvo.





Després de la votació d'ahir que va permetre a Sánchez tirar endavant les seves mesures, la setmana que ve es convocarà la Comissió Mixta de Transferències per ultimar les concessions a Euskadi.





Les quatre sessions tenen a veure amb la titularitat dels 77,5 quilòmetres de l'autopista A-68 al seu pas pel País Basc, a l'assegurança escolar, als productes farmacèutics i als ajuts previs a la jubilació per treballadors afectats per un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO).





El lehendakari s'ha mostrat aquest dijous "satisfet" per l'acord aconseguit amb el Govern espanyol per a transferir a Euskadi quatre de les competències reconegudes en el seu Estatut d'Autonomia de 1979, però que encara estaven en mans de l'Administració central, en considerar que és "un pas més" per a aconseguir el traspàs de la resta de matèries estatutàries pendents.





El lehendakari s'ha mostrat "satisfet" amb aquest acord, que s'oficialitzarà la setmana vinent en una reunió de la Comissió Mixta de transferències la data de les quals encara està per determinar, però que s'espera pugui celebrar-se abans del dijous.