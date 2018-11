El president de la Generalitat, Quim Torra, i el lehendakari, Íñigo Urkullu, han comparegut després de la trobada a Ajuria Enea per valorar la situació política actual tant en relació amb el judici dels presos independentistes com sobre el futur del model territorial d'Espanya.





El primer a parlar ha estat Torra, que ha assenyalat que "escoltar les palpitacions del poble basc ha estat tot un honor". El president ha manifestat que "Catalunya sempre estarà al costat del poble basc".





El president de la Generalitat ha assumit que, encara que puguin compartir el "objectiu" de decidir per si mateixes el seu futur polític amb Euskadi, els "ritmes" de la societat basca i la catalana "no són exactament els mateixos". En aquest sentit, ha assegurat que "el ritme cap a la llibertat del poble català i el basc és possible que no sigui exactament el mateix, però ambdues nacions" tenen "aquest objectiu final".





En resposta als periodistes, Torra ha convidat a Sánchez a visitar Catalunya i reunir-se per tractar els dos únics assumptes que considera prioritaris: el dret de l'autodeterminació i la situació dels polítics presos. Ha rebutjat la reforma de l'Estatut, que considera "una pantalla passada" després de la celebració del referèndum el passat 1 d'octubre.





Per la seva banda, Urkullu ha remarcat el caràcter singular tant d'Euskadi com de Catalunya, que ha qualificat de "comunitats polítiques nacionals" dins de l'Estat. Així mateix, ha criticat al costat l'aplicació de l'article 155, que ha considerat "una decisió molt greu".





Però el lehendakari s'ha desmarcat de la pràctica del dret d'autodeterminació como a sinònim d'un referèndum no pactat i únicament sobre la independència. Urkullu ha reiterat la seva coneguda aposta per afrontar la reforma de l'estatus polític d'Euskadi a partir de vies "legals i pactades"