La Junta Electoral de Barcelona obliga Colau a anul·lar un acte al Park Güell

L'Ajuntament de Barcelona ha anul·lat aquest dijous un acte al Park Güell de Barcelona per ordre de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, que entén que el govern municipal d'Ada Colau vulnerava amb la seva convocatòria l'article 50.3 de la Loreg per citar a la premsa per explicar diferents millores de l'entorn del parc.









En la resolució, la Junta Electoral de Barcelona respon afirmativament a la denúncia presentada per la candidatura de JxCat, que en conèixer la convocatòria de la roda de premsa, va presentar un recurs denunciant que contravenia la normativa electoral.





La Junta ha detallat que, després d'examinar el contingut de la denúncia i la documentació adjunta, entén que es tracta d'un acte de caràcter inaugural, i ha ordenat a l'Ajuntament de Barcelona "a l'efecte de que s'abstingui de realitzar l'acte previst per el dia d'avui a les taquilles del Park Güell, així com qualsevol altre acte inaugural durant el període electoral".