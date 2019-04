Cau una banda de lladres a Barcelona que s'amagaven on es va gravar la sèrie 'Merlí'

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional estan realitzant el matí d'aquest dijous un operatiu conjunt per desmantellar una organització criminal de lladres d'origen georgià que actuava a Barcelona i que tenia com a amagatall l'institut abandonat on es va rodar la sèrie de televisió 'Merlí ', ha informat la policia catalana en el seu compte de Twitter.









L'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció 11 de Barcelona, se centra en aquest institut abandonat, que va ser el Menéndez Pidal, situat al número 7 del carrer Sinaí de Barcelona, al barri de la Vall d'Hebron, on s'havia rodat la sèrie 'Merlí'.





Aquest institut havia estat ocupat fa un any per diverses famílies, i actualment també ho ocupava també aquesta banda de lladres i la feia servir com a habitatge i com amagatall on aixoplugar després dels seus cops.





Fonts coneixedores de la investigació han explicat que se'ls relaciona amb més de 70 assalts a habitatges i s'han desplegat més de 200 policies per realitzar aquest dispositiu.





Segons fonts policials, aquesta organització criminal es dedicava als delictes contra el patrimoni i encara no ha transcendit si s'han produït detencions.





En paral·lel a aquesta operació policial, batejada 'Merlí', hi ha un procediment judicial obert per desallotjar l'espai a petició dels propietaris.