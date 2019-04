El Govern central apura els "divendres socials" aprovant un nou decret sobre autoconsum elèctric

El Govern aprovarà aquest divendres el Reial decret que regula les condicions per a l'autoconsum d'electricitat, juntament amb l'anomenada Estratègia de Pobresa Energètica, que facilitarà les llars l'autoconsum i la seva interacció amb la xarxa, a més de "reflectir el paper central dels ciutadans" en el sistema energètic.









Així ho ha avançat la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la jornada 'Renovables: Xarxes intel·ligents i digitalització per a l'energia del futur', organitzada per Red Eléctrica de España (REE) i El País, on ha assenyalat que l'autoconsum és un element "fonamental" del nou sistema energètic.





"La capacitat de generar i autoconsumir energia i bolcar a la xarxa és una variable determinant de l'èxit d'aquest procés, a més de positiu per als preus i per al sistema", ha assenyalat Ribera en una trobada amb els mitjans posterior a la seva intervenció en la jornada.





Segons ha explicat la ministra, es tracta d'un decret que pretén integrar les renovables en una xarxa "complexa" per tal de facilitar la gestió i els elements administratius, en concret els sistemes de compensació, i també als petits generadors venedors a la xarxa en petita escala.





El passat mes d'octubre l'executiu ja va aprovar el reial decret llei que, entre altres aspectes, eliminava el conegut com a 'impost al sol' del PP per a l'energia autoconsumida, i ara introduirà el marc normatiu necessari per al seu desenvolupament.





La nova llei també permetrà, segons ha indicat la ministra, millorar les capacitats d'agregació perquè es pugui compartir l'energia generada en col·lectius de autoconsumidors.





La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV) ja es va referir a l'esborrany com un marc "adequat" per al desenvolupament del autoconsum, tot i que va proposar la millora de la definició de què s'entén per instal·lacions pròximes i aclarir el mecanisme de compensació simplificada .





Respecte al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), Ribera ha anunciat que el Govern ja ha rebut més de 200 al·legacions al pla, a partir de les quals el pròxim Executiu haurà de treballar per tal de perfilar les iniciatives definitives a incloure en aquest full de ruta.





L'ESTRATÈGIA DE POBRESA ENERGÈTICA TAMBÉ S'APROVA





La ministra ha fet èmfasi que el propòsit del Govern és situar el ciutadà en el "paper central" del sistema i d'una transició "justa", amb la finalitat que "ningú es quedi enrere", un objectiu al qual també es dirigeix l'Estratègia de Pobresa Energètica, que també s'aprovarà al Consell de Ministres d'aquest divendres.





Ribera ha destacat que amb una dependència de l'exterior en matèria energètica el 74% a Espanya la inversió en la millora del sistema "és enormement positiva", no només per a la reducció d'emissions, sinó per avançar en els objectius del pla.





"La transició passa necessàriament per l'impuls al màxim de l'eficiència i en un desplegament massiu de les renovables en tots els sectors, començant per l'elèctric. D'aquí a molt poc temps, la dicotomia tradicional de generació renovable contraposada amb la convencional desapareixerà i només parlarem de renovable enfront de fòssil", ha explicat.





Pel que fa a la capacitat d'emmagatzematge, Ribera ha incidit que cal dotar el sistema de la "suficient flexibilitat" i passar de xarxes passives a unes que gestionin activament el flux d'energia "en múltiples direccions", cosa que s'aconseguirà amb la "digitalització i automatització" en les primeres etapes de la transició.





Finalment, la ministra ha ressaltat que, davant del "escepticisme" i les "dificultats" dels canvis normatius, Espanya segueix sent un "referent" en la instal·lació de renovables i en el desenvolupament d'una indústria que gestiona i integra "el bon funcionament" del sistema de transport i distribució de l'operador.