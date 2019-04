Francis Ford Coppola torna a la cadira de direcció. L'aclamat realitzador ha anunciat que està preparat per dirigir un dels seus projectes més desitjats, 'Megalòpolis', una producció que promet serà tan ambiciosa com ho va ser 'Apocalypse Now' en el seu moment. Una pel·lícula en la que porta diversos anys treballant i per a la qual ja està buscant actors protagonistes.





Ha estat el mateix director el que ha revelat la notícia en una entrevista per Deadline. El guió de 'Megalòpolis' està ja escrit i el cineasta planeja començar a rodar aquest mateix 2019. "Sí, aquest any tinc previst començar una ambició que porto esperant fa temps, crear una gran obra utilitzant tot el que he après durant la meva extensa carrera , des dels meus inicis amb 16 anys, serà una cosa èpica, a gran escala, que titularé 'Megalòpolis'", ha declarat.





"Serà extraordinari, una producció molt gran, que tindrà un extens repartiment. En aquests anys d'experiència he anat provant diferents estils i tipus de pel·lícules, culminant en el que crec que és la meva pròpia veu i inspiració. No està dins del que és convencional que s'està produint actualment, però tinc la intenció i les ganes de començar la producció aquest any", va comentar el cineasta, que aquest 7 d'abril celebrarà el seu 80 aniversari.





'Megalòpolis' té una llarga història al darrere. Coppola va anunciar el projecte en el 54è Festival de Cannes, el 2001. De fet, va arribar a tenir material rodat de la segona unitat de la cinta. No obstant això, la pel·lícula va quedar completament paralitzada després dels atacs terroristes de l'11 de setembre a Nova York. Amb la qual cosa, passaran gairebé 20 anys des que la producció del film es detingués.





Precisament, la trama de la cinta estarà ambientada a Nova York. 'Megalòpolis' narrarà una lluita d'egos, entre l'alcalde de Nova York, Frank Cicero, i l'arquitecte Serge Caitline.





Mentre que Caitline vol crear una gran utopia metropolitana, Cicero té altres plans per a la ciutat, amb el que tots dos xocaran. Una lluita d'egos, en què s'amaguen també ambicions polítiques. Ja han sorgit diversos noms com a actors protagonistes i Jude Law és que el que a hores d'ara sembla sonar amb més força.





EL MUNTATGE FINAL DE APOCALYPSE NOW





D'altra banda, l'anunci de 'Megalòpolis' coincideix amb el llançament de 'Apocalypse Now: Final Cut', que serà el muntatge definitiu del director i que es podrà veure al Festival de Tribeca, que començarà aquest 25 d'abril.





Aquest nou muntatge serà una combinació entre la versió original de 1979 i 'Apocalypse Now Redux', que va tenir una major durada gràcies al metratge afegit. "Una vegada em van preguntar quina versió era la que preferia mostrar. Vaig sentir que la de 1979 tenia massa talls, mentre que 'Redux' era excessivament llarga. La decisió que vaig prendre es veurà en el pròxim festival de Tribeca, amb Apocalypse Now: Final Cut", declara Coppola, recalcant que aquesta versió serà la definitiva.