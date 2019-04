A Espanya cada dia moren 140 malalts amb un "patiment intens" perquè no tenen accés a un bon servei de cures pal·liatives, adverteix el doctor Marcos Gómez Sancho, coordinador de l'Observatori de Cures Pal·liatives d'Atenció Mèdica al Final de la Vida de l'Organització Mèdica col·legial (OMC) i la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives.









És a dir, "que si per cada malalt que es mor en males condicions féssim una notícia d'aquestes serien 140 notícies diàries relacionat amb el mal que es mor moltíssima gent a Espanya. Però no es fa", es lamenta en una entrevista a Europa Press , on recorda que, "per cada cas d'eutanàsia, hi ha 140 diaris que moren pitjor perquè no reben una atenció adequada".





Aquests casos, denúncia, "no són mediàtics", però són un "drama", afirma, sense treure valor al que ha passat a Madrid, on una dona, malalta terminal, ha mort després que marit l'hagi ajudat morir subministrant-li una substància letal.





En la seva opinió, la situació actual passa per analitzar perquè alguns malalts demanen l'eutanàsia, tenint en compte el principi de llibertat d'elecció i que el malalt "com a mínim" hauria de poder triar entre l'eutanàsia i un bon servei de pal·liatius. El problema és, segons explica, que a Espanya no existeix la possibilitat d'elecció perquè "milers de malalts no té accés a un servei de cures pal·liatives".





"La legalització de l'eutanàsia ara mateix aniria en contra de la llibertat des elecció dels ciutadans perquè la majoria no tenen capacitat, possibilitat, d'elecció", adverteix alhora reclama que "la societat faci més coses pels ciutadans a final de la vida, més del que es fa ".





En la seva opinió, la situació dels pal·liatives a Espanya "es pot millorar abans que legalitzar". "Una societat avançada hauria de disposar de recursos per eliminar el sofriment humà que no sigui acabar amb la persona que pateix", reivindica.





"MOLTES COSES QUE MILLORAR"





"És un problema polivalent hi ha moltes coses a millorar", assenyala enumerant algunes de les necessitats com l'augment d'ajudes econòmiques i assistencials directes al pacients, cuidadors i familiars; un major nombre d'unitats d'atenció; o el desenvolupament d'una especialització en l'atenció integral en cures pal·liatives, entre altres mesures.





"Espanya és l'únic país d'Europa on els professionals de cures no existeixen, sense especialitat ni àrea de capacitació específica. És una necessitat. Fins i tot aquells malalts que tenen accés a pal·liatius no estem en condicions de poder assegurar que qui l'atén és un professional perfectament capacitat, perquè no existeix no hi ha forma de saber-ho ", afegeix.





Lamentablement, prossegueix, "les cures pal·liatives a Espanya estan repartits de manera desigual, hi ha una gran iniquitat pel que fa a l'atenció a les cures pal·liatives.





Depenem de la sensibilitat de 17 senyors, hi ha consellers molt sensibles que han desenvolupat les cures pal·liatives de forma adequada i altres que ho passen de puntetes per sobre d'aquest problema ".





Pel que fa a la Llei de l'Eutanàsia presentada a recentment pel PSOE, es lamenta posant com a exemple la situació dels malalts en situació de dependència. Tenint en compte que cada dia 100 persones moren esperant l'ajuda a la qual té dret a una "sinistra llista d'espera", es pregunta com és possible que aquest projecte de llei pugui garantir 35 dies d'espera màxim a aquells que vulguin l'eutanàsia. "Per què no es donen aquesta mateixa pressa a ajudar els seus malalts i les seves famílies a que tinguin uns recursos als quals tenen dret?", conclou.