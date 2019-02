Dues famílies han acudit aquest dilluns al Congrés dels Diputats per lliurar més de 266.000 signatures, recollides a través de la plataforma 'Change.org', per demanar que es despenalitzi l'eutanàsia i el suïcidi metge assistit.





"Hem vingut a lliurar les signatures demanant que de despenalitzi l'eutanàsia, demanant que el dret a decidir sobre el final de la pròpia vida deixi de ser un delicte. Que les persones puguem decidir com volem morir, i quan la vida no tingui sentit, tinguem el dret d'anar-nos d'una forma digna", ha dit Asun Gómez, vídua de Luis de Marc, responsable de l'inici d'aquesta petició al maig de 2017.





De la mateixa manera s'han pronunciat els fills de Maribel, pacient amb 75 anys que des de fa 12 anys pateix Alzheimer. "Aquesta petició va molt més enllà de qualsevol qüestió partidista, color polític, és una qüestió humana, perquè estem davant d'una llei que atempta contra la dignitat, la humanitat i la integritat física i mental i, per tant, contra els drets humans", ha dit Daniel Aser.





Actualment està en tramitació a la cambra baixa una llei presentada pel PSOE per despenalitzar l'eutanàsia, tot i que tal com han lamentat les famílies, així com el portaveu socialista de Sanitat, Jesús María Fernández, la tenen "bloquejada" el PP i Ciutadans.





Aquesta normativa, tal com han recordat, està en fase de presentació d'esmenes, la qual s'està dilatant "sense cap sentit" per part dels populars i el partit liderat per Albert Rivera. "L'actitud del PP i Ciutadans és una cosa absolutament inhumà que per por de perdre vots estiguin entorpint un dret que hauria de ser fonamental", ha asseverat Asun Gómez.





En aquest punt, el diputat del PSOE ha avisat de la necessitat que Ciutadans prengui una decisió sobre aquest assumpte, recordant que va manifestar "estar a favor" quan es va votar, al juny de 2018, la presa en consideració d'aquesta llei al Congrés dels Diputats. "La està actualment bloquejant d'una manera indirecta", ha emfatitzat Fernández.





LLEI QUE "ATEMPTA DE MANERA ABSOLUTA CONTRA ELS DRETS HUMANS"





Ara bé, mentre s'aprova o no aquesta llei, els pacients, i "la majoria d'espanyols", estan sota una llei que, tal com ha insistit Aser, "atempta d'una manera absoluta" contra els drets humans. Per això, ha comentat que la seva reivindicació és una "qüestió d'Estat, una llei de primera necessitat".





"Només demanem a Ciutadans i PP que no negociïn amb el dolor, que respectin i no imposin, perquè al final és una qüestió de valorar i respectar els drets fonamentals de l'ésser humà i que cada un de nosaltres siguem lliures de poder decidir com i quan volem marxar", ha argumentat el fill de Maribel, que ha recordat que la seva mare abans que patir la malaltia els va demanar que no la deixessin viure en l'estat de salut en el qual actualment es troba.





Les famílies han comptat amb el suport del doctor Marcos Ariel Hourmann, el primer metge sentenciat a Espanya per aplicar l'eutanàsia a una pacient terminal de 82 anys i autor del llibre 'Morir vivint, viure morint'.





"Quan un no sap qui és el seu fill o no pot dir t'estimo, el sentit de la vida canvia molt", ha dit el doctor, després de comentar que "això no té res a veure amb la política" perquè és la vida de cada un, i "ningú demana morir perquè vol".





Dit això, i en relació amb el posicionament en contra de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) sobre l'eutanàsia, Ariel Hourmann ha recordat que els metges són éssers humans i tenen creences de tot tipus, de manera que la possibilitat de no exercir l'eutanàsia està dins de la llei.





"No és una qüestió cooperativa, no és una decisió de tots els metges de col·legis, és una decisió humana, que el metge ha d'entendre que els metges estem per ajudar i sinó podem ajudar a viure perquè mèdicament és irreversible... per què no ajudar-los també a viure?", ha qüestionat el doctor.





Així mateix, el lliurament de signatures ha comptat també amb el suport de les associacions Dret a una Mort Digna (DMD) i Remuntant el Vol, el filòsof Javier Sádaba, així com el PSOE, BNG, Podem, Esquerra Unida, Marea, PdCAT, Esquerra republicana, CUP, PNB, EH Bildu, Compromís i Més Madrid.