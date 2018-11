El 85% dels espanyols està a favor de regularitzar l'eutanàsia

El 85 per cent dels espanyols es mostra a favor de regularitzar l'eutanàsia, d'ells el 49 per cent respon totalment convençut, segons el Baròmetre Neurociència i Societat de IPSOS, que a més mostra que són les dones les que es mostren més partidàries de donar suport una nova norma.





Així, encara que l'opció del 'sí' a la seva regularització és majoritària en tots dos casos, les dones mostren un major suport que els homes: el 87 per cent de les espanyoles estan a favor, i d'elles el 53 per cent ho diuen convençudes, enfront del 82 per cent dels homes, amb un nivell de convenciment molt menor del 45 per cent.





També es dóna una relació entre l'edat i el posicionament dels enquestats davant aquest tema. Els adults d'entre 30 i 50 anys són els més proclius a la regulació i els que major convenciment mostren en les seves respostes.





El 89% dels adults entre 30 i 39 anys estan a favor de l'eutanàsia (amb un convenciment el 52%), seguits pels adults entre 40 i 49 anys, amb el 88% a favor, i un nivell de convenciment del 57%, el més alt de tots.





Després d'anunciar-la aprovació al Congrés dels Diputats de la tramitació de la Llei d'Eutanàsia proposada pel PSOE el passat 25 d'octubre, a través del 'Baròmetre sobre Neurociència i Societat' fet a nivell nacional, IPSOS ha volgut aprofundir en aquesta qüestió en una mostra de 1.000 persones.